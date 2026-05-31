தேர்த் திருவிழாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் ; அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
தேர் விபத்தில் உயிரிழந்த ஹர்ஷவர்தனின் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்ச ரூபாய் நிவாரண உதவியை முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
Published : May 31, 2026 at 10:58 PM IST
சேலம்: "திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டத்தில் நிகழ்ந்த விபத்து துரதிஷ்டவசமானது; வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற விபத்துக்கள் ஏற்படாமல் இருக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துமாறு முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில் இன்று தேரோட்டம் நடைபெற்றது. தேரோட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக 2 இளைஞர்கள், தேர் சக்கரத்திற்கும் சுவருக்கும் இடையே சிக்கிக் கொண்டனர். இந்த விபத்தில், பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளான மாணவன் ஹர்ஷவர்தன் கவலைக்கிடமான நிலையில் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். தேரோட்ட நிகழ்ச்சியில் இந்த விபத்து, அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதையடுத்து, அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து உயிரிழந்த ஹர்ஷவர்தனின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் அருண் ராஜ், "திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயிலில் நடந்த விபத்து, துரதிருஷ்டவசமானது. இனி வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற விபத்துகள் நடக்காமல் இருக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துமாறு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்" என்றார்.
இறந்தவர் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம்
இதற்கிடையே, தேர் விபத்தில் உயிரிழந்த ஹர்ஷவர்தனின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளதுடன் ஹர்ஷவர்தனின் குடும்பத்தினருக்கு ரூபாய் 5 லட்சம் நிவாரணத் தொகையும் அறிவித்துள்ளார்.