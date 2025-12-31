ETV Bharat / state

புத்தாண்டு 2026: சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் - போக்குவரத்து மாற்றம்

சென்னையில் வாகன ஓட்டிகள் சாலை விதிகளை கடைபிடித்து, புத்தாண்டை பாதுகாப்பாக கொண்டாட காவல்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
சென்னை: புத்தாண்டை முன்னிட்டு அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவதை தவிர்க்க சென்னை மெரினா கடற்கரையில் காவல் துறையினர் பாதுகாப்பை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.

புத்தாண்டை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்து வாழ்த்துகளை பரிமாறிக் கொள்வார்கள். அப்போது பாடல்களை ஒலிக்க செய்து நடனமாடி மகிழ்வர். இதனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 31 அன்று நள்ளிரவு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உற்சாகம் கரைபுரண்டு ஓடும்.

இந்நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புத்தாண்டை பாதுகாப்பாகவும், அமைதியான முறையிலும் கொண்டாடுவதற்கும் சென்னை மாநகர காவல் துறையினர் பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். இதற்காக சென்னை மாநகர் முழுவதும் 19,000 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

அதிலும் குறிப்பாக மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான வழிபாட்டுத் தலங்கள், கடற்கரைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூடுதலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 800 போலீசார் மெரினா கடற்கரை மற்றும் அங்கு உள்ள முக்கிய சாலைகளில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.

காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மெரினா கடற்கரையில் செய்யப்படும் பாதுகாப்பு பணிகளை இன்று நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

மெரினா கடற்கரையில் 15 உயர் கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் இருந்து காவலர்கள் தொலைநோக்கி மூலம் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் ஏற்படாத வகையில் கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர். மேலும், இன்று இரவு 9 மணிக்கு பிறகு மெரினா கடற்கரையில் கடலில் இறங்குவதற்கு பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை. இதனால் கடற்கரைக்கு யாரும் வர வேண்டாம் எனவும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

புத்தாண்டை கொண்டாட கடற்கரைக்கு வரும் பொதுமக்களை கடற்கரைக்கு உள்ளே செல்ல அனுமதிக்காமல் அதற்கு வெளியே இருக்கும் சாலைகள் மற்றும் காமராஜர் சாலை அருகே புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை நடத்த காவல் துறையினர் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர். மேலும், அங்கு கொண்டாட வரும் பொதுமக்களுக்காக கழிவறை வசதிகள், குடிநீர் வசதிகளை செய்து தரும் பணிகளிலும் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, சாலை விபத்துகளை தடுக்க போக்குவரத்து போலீசாரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர்.

காமராஜர் சாலை மற்றும் எலியாட் கடற்கரை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள்:

கடற்கரை உட்புற சாலை இன்றிரவு 7 மணி முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை மூடப்படும். கடற்கரை உட்புற சாலையில் இன்று இரவு 7 மணி முதல் வாகனங்கள் நிறுத்த அனுமதிக்கப்படாது. மேலும் அனைத்து வாகனங்களும் கலங்கரை விளக்கம் சந்திப்பு வழியாக மட்டுமே வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படும். காமராஜர் சாலை போர் நினைவிடம் முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரை இன்று இரவு 8 மணி முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை வாகனப் போக்குவரத்துக்காக மூடப்படும் என்றும் போக்குவரத்து போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
மேலும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுதல், அதிக வேகம் மற்றும் ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுதல், பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடுதல், பைக்கில் மூவர் செல்லுதல், தலைக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுதல், ஒலி மாசு ஏற்படுத்துதல் போன்றவற்றை கண்டறிந்து தொழில்நுட்ப முறையில் ANPR கேமரா மூலமாக வழக்குகள் பதிவு செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னை மெரினாவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

எனவே அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் சாலை விதிகளை கடைபிடித்து, புத்தாண்டை பாதுகாப்பாக கொண்டாட வேண்டுமென போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

