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விழாக்கோலம் பூண்ட கரூர்: முதலமைச்சர் விஜய் வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, முதன்முறையாக முதலமைச்சர் விஜய் கரூருக்கு செல்வதால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அட்லஸ் மைதானத்தில் தகர கொட்டகைகள் அமைக்கும் பணி
அட்லஸ் மைதானத்தில் தகர கொட்டகைகள் அமைக்கும் பணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 1:19 PM IST

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கரூர்: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை கரூர் வருவதை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கரூரில் நாளை (ஜூலை 10) நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்கிறார். தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு முதன்முறையாக அரசு மற்றும் கட்சி விழாவில் விஜய் பங்கேற்க உள்ளார். மேலும், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு அவர் அங்கு செல்வதும் இதுதான் முதன்முறை.

கரூர் - சேலம் சாலையில் உள்ள தனியார் கல்லூரிக்கு சொந்தமான அட்லஸ் விளையாட்டு மைதானத்தில் 6 ஏக்கர் பரப்பளவில், சுமார் 5000 பேர் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் காலை 11 மணிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். இந்த நிலையில் சம்பவ இடத்தை உளவுத்துறை டிஐஜி தர்மராஜன் உள்ளிட்ட காவல்துறையினர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.

இவ்விழாவையொட்டி, அட்லஸ் மைதானத்தைச் சுற்றி சுமார் 10 அடி உயரத்திற்கு தகர கொட்டகைகள், தற்காலிக தடுப்பு சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. க்யூஆர் கோடு அடையாள அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரோடு ஷோ

இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு, பிற்பகல் 3 மணி அளவில் கரூர் - சேலம் புறவழிச்சாலையில் இருந்து கோவை சாலை, பழைய பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா, உழவர் சந்தை, திருமாநிலையூர் வழியாக சுங்கச்சாவடி, தான்தோன்றிமலை ஆகிய பகுதிகள் வழியாக முதலமைச்சர் விஜய், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் செல்கிறார்.

முதல்வர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள்
முதல்வர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் சாலையோரமாக கூடுவார்கள் என்பதால் சுமார் பத்து கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு சாலையின் இருபுறமும் தற்காலிக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கருணை அடிப்படையில் அரசு பணி நியமனங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

இதனைத் தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தை சேர்ந்த 32 பேருக்கு பல்வேறு துறைகளில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கவுள்ளார்.

தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மனவாசி ஊராட்சியில் ரூ. 1700 கோடி மதிப்பீட்டில் தோல் அல்லாத (Non-Leather) காலணிகளை உற்பத்தி செய்யும் Evervan Kothari Footwear Private Limited என்ற புதிய தனியார் தொழிற்சாலைக்கு, முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். இதன் மூலம் சுமார் 13,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூரில் வழியெங்கும் வைக்கப்பட்டுள்ள தவெக கொடிகள் மற்றும் போஸ்டர்கள்
கரூரில் வழியெங்கும் வைக்கப்பட்டுள்ள தவெக கொடிகள் மற்றும் போஸ்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழக அமைச்சர்கள், கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், மாநகராட்சி மேயர், நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.

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கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27 அன்று கரூர் வேலுச்சாமிபுத்தில் தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு நாளை முதன்முறையாக முதலமைச்சர் விஜய் கரூருக்கு செல்வதால், தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த னர் 78 பேரும் கரூரில் முகாமிட்டுள்ளனர்.

இது தவிர கரூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல் துறையினர் சுமார் 6,000 பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் கரூர் வருகை அரசியல் களத்தில் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்றுள்ளது.

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