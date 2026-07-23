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'ஜனநாயகன்' பார்க்கச் சென்ற அமைச்சர்கள்... முதல்வர் விஜய்யும் வராததால் வெறிச்சோடிய தலைமைச் செயலகம்

அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆகியோர் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை காண சென்றதால் தலைமைச் செயலகம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

வெறிச்சோடிய தலைமைச் செயலகம்
வெறிச்சோடிய தலைமைச் செயலகம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 6:19 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் இன்று வருகை தராததால் வாரநாட்களில் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் தலைமைச் செயலகம் இன்று வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர் விஜய் அதிக நேரம் தலைமைச் செயலகத்திலேயே இருந்து பணியாற்றி வருகிறார்.

குறிப்பாக அவர் வாரந்தோறும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். காலை 10 மணிக்கு முன்பாகவே தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தரும் முதலமைச்சர் விஜய் மாலை 5 மணி வரை அங்கு இருந்து அலுவல் பணிகளை மேற்கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். இதன் காரணமாக, அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலகத்திற்கு தவறாமல் வருகை தந்து அவரவர் துறை சார்ந்த அலுவல்களை தவறாமல் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் கடைசியாக நடித்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் சில முக்கிய நபர்கள் நேற்றைய தினமே ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டனர்.

இதனால், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் அவரவர்கள் சொந்த மாவட்டங்களில் ஜனநாயகன் படத்தை இன்று கண்டுகளித்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக இன்று தலைமைச் செயலகத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் வரவில்லை. இவர்கள் வராததால், வியாழக்கிழமை வார நாளான இன்று, வார இறுதி நாட்களை போல தலைமைச் செயலகம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

முதலமைச்சர் விஜய் தினமும் மாலை நேரத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து புறப்படும்போது அவரை பார்ப்பதற்காக கூடும் கட்சியினரின் கூட்டமும் இன்று வராததால் ஒட்டுமொத்த தலைமைச் செயலகமும் பரபரப்பின்றி காணப்பட்டது.

TAGGED:

SECRETARIAT
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