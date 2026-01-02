நீடிக்கும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம்: 8-வது நாளாக இன்றும் கைது
பள்ளிகள் வரும் 5-ந் தேதி திறந்த பிறகும் போராட்டம் நீடிக்கும். புத்தாண்டாக இருந்தாலும், பொங்கலாக இருந்தாலும், தீபாவளியாக இருந்தாலும் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர்.
சென்னை: 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 8-வது நாளாக இன்றும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்குப் பின் நியமிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' வழங்குவோம் என திமுக கடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலின் போது 311-வது தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளித்தது. ஆனால், அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்து நான்கரை ஆண்டுகளாகியும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதி இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
அரசுப் பள்ளிகளில் பணி புரியும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள், தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஊதிய இழப்பை சரி செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தி கடந்த 26 ஆம் தேதி முதல் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னையில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வரும் போராட்டங்களால் மிகப் பெரும் அதிர்வலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இந்த நிலையில், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் தலைமையில் இன்று 8-வது நாளாக போராட்டம் நடைபெற்றது. நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டு சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட், "சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற ஒரே ஒரு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நாங்கள் போராடி வருகிறோம். கடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலின் போது சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற எங்களது கோரிக்கையை ஏற்ற திமுக, அதனை தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்தது. ஆனால், இதுவரை அந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டவில்லை.
எங்களது கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால், பள்ளிகள் வரும் 5-ந் தேதி திறந்த பிறகும் எங்களது போராட்டம் நீடிக்கும். புத்தாண்டாக இருந்தாலும், பொங்கலாக இருந்தாலும், தீபாவளியாக இருந்தாலும் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும்.
இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 20 ஆயிரத்து 600 ரூபாய் சம்பளமாக பெறுகிறோம். அரசு எங்களை அழைத்துப் பேசி கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.
இதனிடையே, சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். அப்போது பெண் ஆசிரியர்கள் சிலர் மயக்கம் மடைந்தனர். ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்யும் போது பெண் ஆசிரியர் ஒருவரின் கையில் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் வந்தது. அதே போல் ஆசிரியர் ஒருவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். போராட்டத்தில் ஆசிரியர்களுடன் வந்த குழந்தைகளையும் காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர்.