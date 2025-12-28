சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கேட்டு 3-ஆவது நாளாக போராட்டம்; இடைநிலை ஆசிரியர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது
ஊதிய முரண்பாடுகள் களையப்படும் வரையிலும் தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று ஆசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : December 28, 2025 at 5:45 PM IST
சென்னை: சென்னையில் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கேட்டு 3வது நாளாக போராட்டம் நடத்திய இடைநிலை ஆசிரியர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்பட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான ஊதியத்தில் முரண்பாடு இருப்பதாக கூறி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து, பல்வேறு கட்டங்களாக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இடைநிலை ஆசிரியர்கள் டிசம்பர் 1 முதல் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தும் அட்டை அணிந்து பணிக்குச் சென்றனர். அதன் பிறகு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி சென்னையில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து நேற்று முன்தினம் பள்ளிக் கல்வித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டனர். நேற்று இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு உள்ள ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வலியுறுத்தி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள முதன்மை கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
இந்நிலையில் இன்று ஊதிய முரண்பாடுகளை அகற்றக்கோரி 3ஆவது நாளாக சென்னை, ராஜாஜி சாலையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து இடைநிலை ஆசிரியர் கவிதா கூறுகையில், ''கடந்த 2009 க்கு பிறகு நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும். திமுக கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, தேர்தல் அறிக்கை 311இல் இந்த வாக்குறுதியை அளித்ததது. அது இன்று வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
1. இதையும் படிங்க: தீபம் ஏற்றக்கூடிய நாள் விரைவில் வரும் - நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் பேச்சு
2. இதையும் படிங்க: எஸ்ஐஆர்-ல் இருந்து நீக்கப்பட்ட மாஞ்சோலை மக்கள் எங்கு உள்ளனர்? - கண்டுபிடிக்க 10 பேர் கொண்ட குழு அமைப்பு
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கேட்பது தவறா? ஒரு வேலையில் இரண்டு விதமாக ஊதியம் எப்படி இருக்க முடியும்? இது நியாயமா? ஒருவருக்கு குறைவாக ஊதியம் தருவதால், எது போன்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று தெரியாதா? எனவே ஊதிய முரண்பாடு களையப்படும் வரை தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும்'' என்று எச்சரித்தார்.