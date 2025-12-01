’சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ - போராட்டத்தில் குதித்த இடைநிலை ஆசிரியர்கள்

’சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ - போராட்டத்தில் குதித்த இடைநிலை ஆசிரியர்கள்
இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் சார்பில், 3 கட்ட போராட்டங்களை நடத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.
Published : December 1, 2025 at 5:56 PM IST
சென்னை: ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் கூறுகையில், “2009-க்கு பிறகு நியமிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்குவோம் என திமுக அரசின் தேர்தல் அறிக்கை 311-ல் வாக்குறுதி அளித்தது. நான்கரை ஆண்டுகளாகியும் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை.
கடந்த செப்டம்பரில் 48 மணி நேரப் போராட்டம் அறிவித்ததையடுத்து, பேச்சுவார்த்தையில் விரைவில் முடிவு செய்வதாக உறுதி அளித்தும், கால தாமதம் செய்து வருகிறது. இதனால், இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் சார்பில், 3 கட்ட போராட்டங்களை நடத்த உள்ளோம்.
முதற்கட்டமாக பாதிக்கப்பட்ட 20,000 ஆசிரியர்களும், டிசம்பர் 1 முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்குச் செல்வது என முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் இன்று முதல் ஆசிரியர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு செல்கின்றனர். இரண்டாம் கட்டமாக டிசம்பர் 5-ல் தலைநகரில் பேரணி நடத்த உள்ளோம். மூன்றாம் கட்டமாக டிசம்பர் 24 முதல் தொடர் ஊதிய மீட்பு போராட்டம் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இனியும் காலதாமதப்படுத்தாமல், இந்த பிரச்சனையில் தலையிட்டு உடனடியாக வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
அதாவது, 2009 ஜூன் 1-க்கு பின்னர் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு, கடைநிலை ஊழியர்கள் பெறும் அடிப்படை ஊதியமே நிர்ணயிக்கப்பட்டு, வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, அடிப்படை ஊதியம் ரூ.8,370 ரூபாய், அதன் பின்னர் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.5,200 என்றும் வழங்கப்படுகிறது. ‘ஒரே பணி - ஒரே கல்வி தகுதி’ என இருந்தபோதும், 2 விதமான ஊதியங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை களையக்கோரி, பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். அதிமுக ஆட்சியின்போது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்தார். மேலும், திமுக தேர்தல் அறிக்கை வரிசை எண் 311-இல் 20,000 இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்கப்படும் என்றார்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2022 டிசம்பர் மாதம் மீண்டும் போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது 300-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மயங்கி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அப்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், 2023 புத்தாண்டின் முதல் அறிவிப்பாக போராடும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு 3 நபர் அடங்கிய குழு ஒன்றை அமைத்து, ஊதிய முரண்பாடு குறித்து கருத்துக்களைக் கேட்டு அரசுக்கு அனுப்ப ஆணையிட்டார். இருந்தும் அவர்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை.