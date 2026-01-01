கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை சிறையிலாவது அடையுங்கள் - இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேதனை
‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மண்டியிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : January 1, 2026 at 4:53 PM IST
சென்னை: 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' என்ற எங்களது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை சிறையிலாவது அடையுங்கள் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
2009 ஜூன் 1ஆம் தேதிக்கு முன்பு பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு அடிப்படை ஊதியமாக ரூ.8,370-ம், அந்த தேதிக்கு பிறகு நியமனம் செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு ஊதியமாக ரூ.5,200-ம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஊதிய முரண்பாட்டை களையக்கோரி பல்வேறு கட்டங்களாக போராட்டங்களை இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது, இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்குவோம் என திமுக தேர்தல் அறிக்கை 311-ல் வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், அந்த ஆட்சியே நிறைவடைய உள்ள, தற்போது வரை வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை எனக் குற்றஞ்சாட்டி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்கு இடைநிலை ஆசிரியர்கள், டிசம்பர் 5 சென்னையில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டமும், டிசம்பர் 26 பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் புத்தாண்டு பண்டிகையான இன்றும் (ஜன.1) ஏழாவது இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபடும் இடைநிலை ஆசிரியர்களை 'குண்டுக்கட்டாக' கைது செய்து அழைத்து செல்வது, விடுவிப்பதும் போன்ற செயல்களில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருவதால், இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் தங்களின் கோரிக்கையை மண்டியிட்டு வலியுறுத்தினர். ஆனால், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை காவல்துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட், “சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடந்து வருகிறது. திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி 311-ஐ நிறைவேற்றவில்லை என்றால் பள்ளிகள் திறந்த பிறகும் போராட்டம் நீடிக்கும். புத்தாண்டாக இருந்தாலும், பொங்கலாக இருந்தாலும், தீபாவளியாக இருந்தாலும் சரி எங்களது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்.
நாங்கள் வெறும் ரூ.20,600 தான் சம்பளமாகப் பெறுகிறோம். இதனை பொதுமக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சொல்லப்போனால், செவிலியர்களை விட எங்களுக்கு சம்பளம் குறைவாக இருக்கிறது. டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளத்தை விடக் குறைவாக வழங்குகின்றனர். தமிழக அரசு எங்களை அழைத்துப் பேசி கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும். இல்லையென்றால் எங்களால் டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளத்தை தான் வழங்க முடியும் என்றாவது தெரிவிக்க வேண்டும். போராட்டத்தில் ஈடுபடும் எங்களை காவல்துறையினர் தினமும் கைது செய்து அலைக்கழிப்பதை விட, கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை சிறையிலாவது அடைத்து விடுங்கள்” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.