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வகுப்பறையில் தலைமை ஆசிரியையை தாக்கிய இடைநிலை ஆசிரியை - கரூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

கரூர் மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் இன்று விசாரணை நடத்தி, இடைநிலை ஆசிரியை கலைமதியை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தலைமை ஆசிரியை புவனாவை தாக்கிய இடைநிலை ஆசிரியை கலைமதி- சிசிடிவி காட்சி
தலைமை ஆசிரியை புவனாவை தாக்கிய இடைநிலை ஆசிரியை கலைமதி- சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 9:05 PM IST

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கரூர்: அரசு பள்ளி வகுப்பறையில் தலைமை ஆசிரியையை தாக்கிய இடைநிலை ஆசிரியை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கரூர் தான்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள சின்னாண்டாங்கோவில் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருபவர் புவனா. அதே பள்ளியில், கலைமதி என்பவர் இடைநிலை ஆசிரியையாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

மொத்தம் 24 மாணவர்களை கொண்ட அந்த அரசு பள்ளியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, வகுப்பறையில் குறும்பு செய்த மாணவர்களை ஆசிரியை கலைமதி அடித்ததாக குழந்தைகள் நல அலுவலருக்கு புகார் வந்தது. அந்தப் புகாரின் பேரில், குழந்தைகள் நல அலுவலர் பள்ளிக்கு வந்து விசாரணை நடத்தி சென்றுள்ளார்.

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இதனால், ஆசிரியை கலைமதி சரியாக பள்ளிக்கு வருதில்லை; ஒழுங்காக பணியாற்றுவதில்லை என்று தலைமை ஆசிரியர் புவனா, வட்டார கல்வி அலுவலருக்கு புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் பேரில், வட்டார கல்வி அலுவலர் விசாரணை நடத்தியுள்ளார்.

அடுத்தடுத்த விசாரணையால் ஆத்திரம் அடைந்த கலைமதி, ஜூலை 30-ஆம் தேதி வகுப்பறையில் மாணவர்கள் மத்தியில், தலைமை ஆசிரியையான புவனாவை கொடூரமாக தாக்கியுள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான காட்சிகள், பள்ளி வகுப்பறையில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளன. அந்தக் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி, சமூக வலைதளங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.

இதற்கிடையே, இந்த விவகாரம் குறித்து கரூர் மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் இன்று விசாரணை நடத்தி, இடைநிலை ஆசிரியை கலைமதியை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 10-ஆம் தேதி, தமிழக முதலமைச்சர், கரூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அந்த வீடியோவை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்ததாக கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே உள்ள அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் இருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். தற்போது தலைமை ஆசிரியையை தாக்கிய இடைநிலை ஆசிரியை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கண்ணியமிக்க பள்ளி வகுப்பறைக்குள் தலைமை ஆசிரியையை, இடைநிலை ஆசிரியை தாக்கிய சம்பவம் பள்ளிக் கல்வித் துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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TAGGED:

TEACHER SUSPENDED
HEADMISTRESS ATTACKED
KARUR GOVT SCHOOL
TEACHER SUSPENDED FOR ATTACK

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