அரசு எங்களை அழைத்துப் பேச வேண்டும் - இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் சங்கம் போராட்ட களத்தில் வலியுறுத்தல்
எதிர்க்கட்சி தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் இருந்தபோது போராட்டத்திற்கு வந்து எங்களின் இருகரங்களையும் பிடித்து நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் உங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றித் தருவேன் என்று உறுதி அளித்திருந்தார்.
Published : December 30, 2025 at 9:14 PM IST
சென்னை: சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை அரசு அழைத்துப் பேச வேண்டும் எனவும், அடுத்த ஊதிய குழுவிலாவது தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஊதிய விகிதத்தை களைய வேண்டும் என்றும் இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பின்னர் நியமிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குவோம் என திமுக அரசின் தேர்தல் அறிக்கை 311 இல் வாக்குறுதி அளித்து நான்கரை ஆண்டுகளாகியும் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட 20000 ஆசிரியர்களும் டிசம்பர் 1 முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்கு சென்றனர். இதைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி சென்னையில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இந்த நிலையில் டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி பள்ளிக் கல்வித் துறையை முற்றுகையிட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதை தொடர்ந்து 5வது நாளாக இன்று எழும்பூர் ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள காந்தி இர்வின் பாலத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இதன் பிறகு இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான ஊதிய முரண்பாட்டை களைய வேண்டும் என, 8 ஆண்டுகளாக தீவிரமாக போராடி வருகிறோம். 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது ஊதிய முரண்பாட்டை கலைவதற்கு குழு அமைக்கப்பட்டு புதிய முரண்பாடு களையப்படும் என அரசு அறிவித்தது. ஆனால் இதுவரை குழுவின் அறிக்கை கூட அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கவில்லை.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இது குறித்து பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் பல்வேறு முறை நாங்கள் விளக்கிக் கூறிவிட்டோம். எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நிதி அதிகம் செலவில்லை. நாங்கள் கடந்த காலங்களுக்கு சேர்த்து ஊதிய உயர்வை கேட்கவில்லை. அரசு எங்களை அழைத்துப் பேசி ஊதிய உயர்வை வழங்க வேண்டும். இல்லை என்றால் உத்தரவு பெறும் வரை தொடர்ந்து போராடுவோம்.
போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களை தீவிரவாதிகள் போல் காவல்துறையினர் கையாளுகின்றனர். தலைநகர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் போராட அனுமதிக்கின்றனர். ஆனால் நாங்கள் ஏதாவது சாக்கடையை கூட ஒதுக்கி தாருங்கள். நாங்கள் அமர்ந்து கத்திவிட்டு செல்கிறோம் என கூறுகிறோம். அதற்கும் காவல் துறை அனுமதிக்க மறுக்கின்றனர்.
காவல் துறையினர் எங்களின் செல்போன்களை பிடுங்குகின்றனர். அது உரிமை மீறலாகும். மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களை அரை நிர்வாணப்படுத்த வேண்டும் என, செயல்படுகின்றனர். இது மனித உரிமை மீறல் '' என்று தெரிவித்தார்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஆசிரியர் கூறும்போது, ''16 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். எங்கள் ஒரே கோரிக்கையான சம வேலைக்கு சம ஊதியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். எதிர்க்கட்சி தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் இருந்தபோது போராட்ட களத்துக்கு வந்து எங்களின் இருகரங்களையும் பிடித்து 'ஆட்சிக்கு வந்தால் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருவேன்' என்று கூறியிருந்தார். அவர் சொன்னபடி எங்களின் கோரிககையை நிறைவேற்றி தர வேண்டும்'' என்று கூறினார்.