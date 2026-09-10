முதல் மனைவி இருக்கும்போது 2-வது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை இல்லை - உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கும் படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவையும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.
Published : September 10, 2026 at 2:23 PM IST
சென்னை: முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமல், இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்ட அரசு ஊழியரின் இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பணியாற்றியவர் சமன். இவருக்கு நளினி என்ற முதல் மனைவியும், தமிழரசி என்ற இரண்டாவது மனைவியும் உள்ளனர். இந்நிலையில், சமனின் மறைவுக்குப் பிறகு அவரது இரண்டாவது மனைவியான தமிழரசி குடும்ப ஓய்வூதியம் கோரி தமிழ்நாடு அரசுக்கு விண்ணப்பித்தார்.
ஆனால், சமன் தனது முதல் மனைவி நளினியை விவாகரத்து செய்யாமல், இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதால், தமிழரசிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு மறுத்துவிட்டது. இதனை எதிர்த்து தமிழரசி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, தமிழரசிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் கிருஷ்ணசுவாமி கோவிந்தராஜன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள், சமன் - நளினி பரஸ்பரமாக பிரிந்து கொள்வதாக ஒப்பந்தம் செய்து பிரிந்துள்ளனர். ஆனால் அதை சட்டப்படி விவாகரத்தாக கருத முடியாது. அதன் அடிப்படையில், சமன் - தமிழரசி திருமணம் செல்லத்தக்கதல்ல என்பதால், குடும்ப ஓய்வூதியம் கோரி விண்ணப்பிக்க தமிழரசிக்கு உரிமையில்லை என்று தெரிவித்தனர்.
மேலும், சட்டப்படி திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றவர்களைத் தான் விதவையாக கருத முடியும் எனக் கூறி, தமிழரசிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கும் படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவையும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.
ஓய்வுபெற்ற தலைமை ஆசிரியையான தமிழரசி ஏற்கெனவே அதற்கான ஓய்வூதியத்தைப் பெற்று வருவதையும் நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். எனவே, தமிழரசி குடும்ப ஓய்வூதியம் கோரியது சரியல்ல என்று உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் கிருஷ்ணசுவாமி கோவிந்தராஜன் ஆகியோர் தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.