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மீண்டும் மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கும் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் - இனி என்னவாகும் அதிமுக?

உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்குள் கட்சிக்குள் சமரசம் செய்யாவிட்டால், அதிமுக இன்னும் மிக மோசமான நிலையைச் சந்திக்கும் என அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 7:00 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்டத் தலைவர்கள் மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளதால் அக்கட்சியில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதில் இருந்து தமிழக அரசியல் களம் தினந்தோறும் புதிய திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. அந்த தேர்தலில், பாஜக, பாமக, அமமுக ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து அதிமுக தேர்தலை சந்தித்து, அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அதிமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாஜக வழியாக அதிமுக கூட்டணியில் சேர்ந்து கொண்டார்.

தேர்தலுக்கு முன்பு வரை, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உறுதுணையாக இருந்த அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களான எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர், தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிருப்தி அணியாக மாறினர். தேர்தலில் அதிமுக 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமியின் தன்னிச்சையான போக்குதான் என்று விமர்சித்தனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில், 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக, ஆட்சியமைப்பதற்காக, மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை திரட்டிக் கொண்டிருந்தது. அந்த வேளையில், தவெக ஆட்சியமைப்பதை தடுக்க அதிமுகவும் திமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எதிராக நின்று களமாடிய திமுகவுடன் கை கோர்ப்பதாக என்று கருதிய எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விசண்முகம் உள்ளிட்டோர், தனி அணியாக செயல்படத் தொடங்கினர்.

காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்ததை அடுத்து சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர், நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட அதிமுகவை சேர்ந்த 25 உறுப்பினர்கள், கட்சி கொறடாவின் உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான எஞ்சிய 22 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டும் தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர்.

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு முடிந்தவுடன் 25 பேரும் வகித்து வந்த மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் தலைமை பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கி நடவடிக்கை எடுத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. மேலும், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடமும் பழனிசாமி புகார் மனு கொடுத்தார்.

அவர்களில், எஸ்.ஜெயக்குமார், மரகதம் குமரவேல், பி.சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையாக ஆகிய 4 பேரும் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.

மீதமுள்ள 21 அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களும் தங்கள் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்ததை அடுத்து, அவர்களை எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றுக் கொண்டதுடன், அவர்களுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் கொடுத்த புகாரை திரும்ப பெற்றார்.

அதன் பிறகு, அதிமுக மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கரும், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரும் ஜூன் மாத இறுதியில் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, ஜூலை 2-ஆம் தேதி தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால் அதிமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை 6ஆக அதிகரித்து விட்டது.

அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களை கட்சியில் மீண்டும் சேர்த்துக் கொண்ட பிறகு அவர்களுக்கு மீண்டும் கட்சியில் பதவிகளை வழங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இருப்பினும் முன்பு வழங்கிய மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்குப் பதிலாக, எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன், சி.வி.சண்முகம் ஆகியோருக்கு துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது.

இருப்பினும், தங்கள் அரசியல் செல்வாக்கை எடப்பாடி பழனிசாமி குறைக்க முயல்வதாக கூறி, எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், நத்தம் விஸ்வநாதன், கே.பி. அன்பழகன் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய பதவிகளை ஏற்க மறுத்து விட்டனர்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், சி.வி.சண்முகத்திடம், எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சநித்தது பேசப் போகிறீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "நான் ஏன் அவரை சந்திக்க வேண்டும்? என்ன அவசியம் இருக்கிறது?" ஆவேசமாக பதில் அளித்தார்.

இந்நிலையில், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், கே.பி. அன்பழகன் ஆகியோர் தவெக பொதுச்செயலாளரும் அமைச்சருமான என்.ஆனந்தை இரு தினங்களுக்கு முன்பு சந்தித்துப் பேசினர். இந்த சந்திப்பு, பல்வேறு யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

இந்த சூழலில், வி.கே.சசிகலா, தினகரன் உள்ளிட்ட பிரிந்து சென்ற அனைவரையும் மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான குழுவினர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளனர்.

அந்த கடிதத்தில், "எடப்பாடி பழனிசாமியின் தவறான வியூகங்களே தேர்தல் தோல்விக்கு காரணம்; கட்சிக்கு புத்துயிரூட்ட பிரிந்து சென்ற சசிகலா, டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோரை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும்; எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்டோருக்கு மீண்டும் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு வழங்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதுமட்டுமன்றி, கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தல், 2024 மக்களவைத் தேர்தல் மற்றும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து தோல்விகளைச் சந்தித்து, தற்போது சட்டமன்றத்தில் அதிமுக 3-வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தல் குறித்து வெளிப்படையாக விவாதிக்க கட்சியின் அவசர கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் நெருக்கடிக்கு மத்தியில், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தனர்.

அடுத்த 6 மாதங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரவுள்ளது. அதற்குள் கட்சிக்குள் சமரசம் செய்யாவிட்டால், அதிமுக இன்னும் மிக மோசமான நிலையைச் சந்திக்கும் என எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனால் அதிமுகவின் எதிர்காலம் இனி என்னவாகும் என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து அதிமுக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் கோவை சத்யனிடம் ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகம் சார்பில் கேட்டதற்கு, "அரசியலில் நடக்கும் அத்தனை நிகழ்வுகளுக்கும் கருத்து தெரிவிக்க முடியாது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நான் கருத்து எதுவும் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை. அதிமுகவை பொருத்தவரை கட்சி பலமாகவே உள்ளது. காலம் பதில் சொல்லும். இதுதொடர்பாக மேலும் எதுவும் பேச விரும்பவில்லை என்று தெரிவித்தார்.

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