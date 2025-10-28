ETV Bharat / state

சென்னை டூ ஆலப்புழா, திருவனந்தபுரம் ரயில் பயணிகளுக்கு நற்செய்தி!

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா, திருவனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு தினசரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்படுகிறது.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 5:20 PM IST

சேலம்: சென்னையில் இருந்து ஆலப்புழா, திருவனந்தபுரத்திற்கு சேலம் வழியாக செல்லும் ரயில்களில் கூடுதலாக குளிர்சாதன பெட்டி இணைக்கப்படுகிறது என்று தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில்களில் ஏற்படும் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் முக்கிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் கூடுதல் ரயில் பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது சேலம் வழியாக செல்லும் சில ரயில்களில் கூடுதலாக குளிர்சாதன பெட்டி தற்காலிகமாக இணைக்கப்படுகிறது.

அதன்படி சென்னை சென்ட்ரல், ஆலப்புழா தினசரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் (வண்டி எண் 22639) வருகின்ற 1 ஆம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம் தேதி வரை இரண்டாம் வகுப்பு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்று கூடுதலாக இணைத்து இயக்கப்பட உள்ளது.

இதேபோல, மறுமார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் ஆலப்புழா, சென்னை சென்ட்ரல் தினசரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் (வண்டி எண் 22640) வருகின்ற 2 ஆம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி வரை இரண்டாம் வகுப்பு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்று கூடுதலாக இணைக்கப்படுகிறது.

மேலும் சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் தினசரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் (வண்டி எண் 12695) வருகிற 3ஆம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி வரை இரண்டாம் வகுப்பு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்று கூடுதலாக இணைத்து இயக்கப்படுகிறது.

மறுமார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் திருவனந்தபுரம் - சென்னை சென்ட்ரல் தினசரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் (வண்டி எண் 12696) வருகின்ற 4 ஆம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் தேதி வரை இரண்டாம் வகுப்பு குளிர்சாதனப் பெட்டி ஒன்றும் கூடுதலாக இணைக்கப்படும் என்று சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் நாளுக்கு நாள் கூட்டம் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு சேலம் வழியாக கேரள மாநிலத்திற்கு செல்லும் இரண்டு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசல் சற்று குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

