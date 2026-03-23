அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு
அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : March 23, 2026 at 3:29 PM IST
சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜக, பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் இபிஎஸ் முன்னிலையில் கையெழுத்தாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் கடந்த சில வாரங்களாக தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வந்தது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் சிலமுறை டெல்லி சென்றும் கூட்டணி தொடர்பாக அமித்ஷா உள்ளிட்டவர்களிடம் ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார். திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பல்வேறு கட்சிகளுடன் அக்கட்சி, தொகுதி பங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், அதிமுக தரப்பில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்தது.
இந்நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் முக்கிய கட்சிகளான பாஜக, பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இன்று நிறைவடைந்ததையடுத்து, அக்கட்சிகளுக்கான தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பாஜகவுக்கு 27 , பாமக 18, அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இதுவரை 56 இடங்களை அதிமுக ஒதுக்கியுள்ளது.
கடந்த முறை அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், அந்த எண்ணிக்கை தற்போது 27 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேவேளையில் கடந்த முறை அதிமுக கூட்டணியில் 23 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாமக இந்த முறை 18 தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிட உள்ளது. இந்த கூட்டணியில் புதிதாக இணைந்துள்ள அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில், ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்தானது. இதில் பாஜக சார்பில் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.
அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள மேலும் சில கட்சிகளுக்கு இன்று இரவு அல்லது நாளைக்குள் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அமமுக, 11 தொகுதிகளிலும் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிடும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக கூட்டணியில் 60 முதல் 65 தொகுதிகள் வரை கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதால், அதிமுக 170 தொகுதிகளில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.