திமுக கூட்டணியில் ஐயூஎம்எல், மமக-வுக்கு தலா இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு

கடந்த முறை மூன்று இடங்களிலும் போட்டியிட்ட ஐயூஎம்எல் கட்சி அனைத்து இடங்களிலும் தோல்வியை தழுவியது.

ஐயூஎம்எல் - திமுக தொகுதி உடன்பாடு
ஐயூஎம்எல் - திமுக தொகுதி உடன்பாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 28, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் ஐயூஎம்எல், மமக-வுக்கு தலா இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் முன்னிலையில் இரண்டு கட்சி பிரநிதிகளும் தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். கடந்த முறை திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், இந்த முறையும் அந்த கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு தொகுதிகளிலும் அக்கட்சி உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடவுள்ளது.

மமக - திமுக தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம்
மமக - திமுக தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோன்று கடந்த முறை மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு இந்த முறை இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை மூன்று இடங்களிலும் அக்கட்சி தோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐயூஎம்எல்-திமுக தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம்
ஐயூஎம்எல்-திமுக தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

