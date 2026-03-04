திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 + 1: தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
2011-ல் 63 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 5 இடங்களில் வென்றதை நினைவுப்படுத்திய திமுக, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை விட வெற்றி முக்கியம் என்று காங்கிரஸுக்கு அறிவுறுத்தியது.
Published : March 4, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக-காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இதற்கான முன்னெற்பாடுகளை திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடந்த சில மாதங்களாகவே மேற்கொண்டு கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, திமுக கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக கூட்டணி கட்சியினருடன் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது.
அந்த வகையில், காங்கிரஸ், மதிமுக, விசிக, மநீம, ஐயூஎம்எல், மமக, மஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நிறைவு பெற்றது. இதில், ஐயூஎம்எல், மமக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தலா இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. விசிக, மதிமுக, மநீம உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தை விரைவில் நடத்தப்படும் என்று எதிர்பாரக்கப்படுகிறது.
முரண்டு பிடித்த காங்கிரஸ்
திமுக கூட்டணியின் முக்கிய தோழனாக இருந்து வந்த காங்கிரஸ் கடந்த 40 நாட்களாக கூட்டணி விஷயத்தில் திமுகவுக்கு கடும் அழுத்தம் கொடுத்து வந்தது. குறிப்பாக அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியும், ராகுல் காந்தியின் நம்பிக்கைக்குரியவருமான மாணிக்கம் தாகூர் போன்றோர் ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை தினந்தோறும் ஏதேனும் ஒருவடிவில் எழுப்பி வந்தார். ஒருகட்டத்தில் ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கை தமிழகத்தில் நடைமுறைக்கு உதவாது என முதல்வரே கூறுமளவுக்கு காங்கிரஸ் தரப்பில் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது.
முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு பிறகு ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கை படிப்படியாக குறைத்துக்கொண்ட காங்கிரஸ், தேர்தலில் அதிக இடம் என்ற கோரிக்கையை உயர்த்தி பிடிக்க ஆரம்பித்தது. கடந்த 2011 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலை போன்று காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அதிக தொகுதிகளை பெற்றுவிடலாம் என்று தன்னால் முடிந்த அனைத்து அரசியல் அழுத்தங்களையும் வேறுவேறு நபர்களை வைத்து கொடுத்து பார்த்தது.
பிடிக்கொடுக்காத திமுக
அதிக தொகுதிகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு விட்டுக்கொடுத்து, கடந்த 2011இல் நடந்ததை போன்று மீண்டும் ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்த திமுக தலைமை ஆரம்பம் முதலே விரும்பவில்லை. அதன் எதிரொலியாக கடைசி வரை கடந்த முறை காங்கிரஸ் போட்டியிட்ட 25 தொகுதிகள் மீண்டு தருவதிலேயே திமுக உறுதியாக இருந்தது. 2011இல் 63 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 5 இடங்களில் வென்றதை நினைவுப்படுத்திய திமுக, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை விட வெற்றி முக்கியம் என்று காங்கிரஸுக்கு அறிவுறுத்தியது. ஆனால், காங்கிரஸ் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லாத நிலையில் கடந்த மூன்று தினங்களாக திமுக கூட்டணியை விட்டு காங்கிரஸ் வெளியேறும் என்ற அளவுக்கு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி வந்தன.
திமுக-காங்கிரஸ் இடையேயான பனிப்போரை போக்கிய ப.சிதம்பரம்
திமுக பிடிக்கொடுக்காத நிலையில், கடைசி கட்ட முயற்சியாக ப.சிதம்பரத்தை டெல்லி தலைமை முதல்வரிடம் நேரடியாக நேற்று பேச்சுவார்த்தைக்கு அனுப்பிய நிலையில், அதில் இருதரப்புக்கும் இணக்கமான தொகுதிகள் முடிவானதாக கூறப்பட்டது. நாளை இது தொடர்பாக முடிவெடுக்கப்படும் என நேற்று இரு தரப்பும் தெரிவித்திருந்தது.
உறுதியான திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி
இந்நிலையில், காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இன்று மாலை அண்ணா அறிவாலயம் சென்று முதல்வரை சந்தித்து பேசினார். அப்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் தருவதாக திமுக தலைமை தெரிவித்த நிலையில், அதை ஏற்றுக் கொண்டு காங்கிரஸ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
இதனையடுத்து காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "திமுக கூட்டணியில் 28 சட்டமன்ற தொகுதிகளும் ஒரு மாநிலங்களவை சீட்டும் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யார் என்பதை அகில இந்திய தலைமை விரைவில் அறிவிக்கும்.
திமுகவுடனான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் தாமதம் ஏதுமில்லை. நாங்கள் இரண்டு மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். மற்ற கட்சிகளும் இரண்டு மூன்று முறை கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியுள்ளன. சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஒப்பந்தம் இன்று கையொத்தாகியுள்ளது. மனநிறைவோடு இருக்கிறோம். மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், "புதுச்சேரி தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது தொடர்பாக நாளை அறிவிக்கப்படும்" என்றார்.