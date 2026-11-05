அதிகாலை 3.30 மணிக்கு வயர்லெஸ் மூலம் கடைசித் தகவல் - ஆந்திர கடல் பகுதியில் 9 சென்னை மீனவர்கள் மாயம் - நடந்தது என்ன?
கடலில் மாயமான 9 மீனவர்களையும் கண்டுபிடிக்கும் வகையில் கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
Published : November 5, 2026 at 8:38 AM IST
சென்னை: ஆந்திர கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்க சென்றபோது விசைப்படகு பழுதானதாக தகவல் தெரிவித்த நிலையில், அதிலிருந்த 9 சென்னை மீனவர்கள் மாயமாகியுள்ளனர். கடைசியாக நவம்பர் 3ஆம் தேதி அதிகாலை 3.30 மணிக்கு வயர்லெஸ் மூலம் தொடர்புகொண்ட நிலையில், மீனவர்களை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து செல்வழகன் என்பவருக்குச் சொந்தமான விசைப்படகில் ஓட்டுநர் சூர்யா உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கக் கடலுக்குச் சென்றுள்ளனர். சென்னை கடல் பகுதியிலிருந்து புறப்பட்ட அவர்கள் ஆந்திர மாநில கடல் பகுதிக்குச் சென்று மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 31ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது வானிலை ஆய்வு மையம் புயல் தொடர்பான எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மீனவர்கள் தங்களது விசைப்படகை ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம் பட்டடினம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.
புயல் கரையை கடந்த பின்னர் மீண்டும் கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதி அதிகாலை 3.30 மணியளவில் அவர்கள் சென்ற விசைப்படகு திடீரென பழுதாகியுள்ளது. இதையடுத்து விசைப்படகில் இருந்த மீனவர்கள் அருகில் இருந்த வேறொரு படகிற்கு வயர்லெஸ் மூலம் தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அதன் பிறகு அவர்கள் சென்ற விசைப்படகுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால், மீனவர்கள் மாயமான சம்பவம் சக மீனவர்கள் மத்தியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
எனது கணவரை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை
இதற்கிடையே மாயமான மீனவர்களை உடனடியாகக் கண்டுபிடித்துத் தர வேண்டுமென அவர்களது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மீனவர்களின் நிலை குறித்து அறியவும், அவர்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளைத் துரிதப்படுத்தவும் காவல் நிலையம் மற்றும் மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தில் உறவினர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
மாயமான மீனவர்களில் ஒருவரான விசைப்படகு ஓட்டுநர் சூர்யாவின் மனைவி பார்வதி கூறுகையில், “கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி எனது கணவரிடம் செல்போனில் பேசினேன். அப்போது கடலில் காற்று அதிகமாக வீசுவதாக அவர் தெரிவித்தார். காற்று அதிகமாக இருந்தால் மீன்பிடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு கரைக்குத் திரும்பி வந்துவிடுமாறு நான் அவரிடம் கூறினேன். அதன்பிறகு நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் எனது கணவரைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. செல்போனில் அழைத்தால் சுவிட்ச் ஆஃப் என வருகிறது. எனது கணவர் எங்கு இருக்கிறார், அவருக்கு என்ன ஆனது என்பது தெரியாமல் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தவித்து வருகிறோம்” என கூறினார்.
விசைப்படகில் உயிர்காப்பு உடைகள் உள்ளன
மீனவர்கள் மாயமான சம்பவம் தொடர்பாக விசைப்படகு உரிமையாளர் செல்வழகனிடம் ஈடிவி பாரத் நிருபர் பேசியபோது அவர் கூறுகையில், “கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி எனக்குச் சொந்தமான விசைப்படகில் ஓட்டுநர் சூர்யா, மோகன், அரவிந்த், குப்பன், முருகன் உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள் சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.
அவர்கள் ஆந்திர மாநில கடல் பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, கடந்த 31ஆம் தேதி புயல் தொடர்பான எச்சரிக்கை வெளியானது. இதனால் விசைப்படகை ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம்பட்டினம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்குமாறு அவர்களிடம் தெரிவித்தேன். இதையடுத்து நவம்பர் 1ஆம் தேதி காலையிலேயே சென்னைக்குத் திரும்பி வந்துவிடுமாறு கூறினேன். ஆனால், அங்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை என்றும், தாங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து நவம்பர் 2ஆம் தேதி இரவு 7 மணியளவில் விசைப்படகில் இருந்த மீனவர்களிடம் செல்போனில் பேசினேன். அதன்பிறகு அவர்களிடமிருந்து எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை. விசைப்படகில் மீனவர்களின் பாதுகாப்புக்காக 8 உயிர்காப்பு உடைகள் (Life Jackets), 5 உயிர்காப்பு மிதவைகள் (Life Buoys) மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் உள்ளன.
மீனவர்கள் மாயமான தகவல் கிடைத்ததும், அவர்களைத் தேடுவதற்காக எனது சொந்த முயற்சியில் இரண்டு விசைப்படகுகளை அனுப்பி வைத்துள்ளேன். மாயமான மீனவர்கள் விரைவில் மீட்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களது எதிர்பார்ப்பு” என்று தெரிவித்தார்.
கடலோர காவல்படைக்கு அவசர கடிதம்
மீனவர்கள் மாயமானது தொடர்பாக மீன்வளத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஈடிவி பாரத் நிருபர் மீன்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, “கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி காசிமேட்டிலிருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்களின் விசைப்படகு, நவம்பர் 3ஆம் தேதி அதிகாலை பழுதாகியுள்ளது. அப்போது அதிகாலை 3.30 மணியளவில் பழுதான விசைப்படகில் இருந்த மீனவர்கள், அருகில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மற்றொரு விசைப்படகில் இருந்த மீனவர்களுக்கு வயர்லெஸ் (Wireless) கருவி மூலம் தங்களது படகு பழுதாகியிருப்பது குறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்த மீனவர்கள் தெரிவித்த பிறகு தான் விசைப்படகு பழுதான விவரம் தெரியவந்தது. ஆனால், அதன்பிறகு பழுதான விசைப்படகிலிருந்த மீனவர்களிடமிருந்து எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து மீனவர்கள் மாயமானது மற்றும் பழுதான விசைப்படகு குறித்த முழு விவரங்களையும் குறிப்பிட்டு, அவர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்க உதவுமாறு மீன்வளத்துறை சார்பில் உடனடியாகக் கடலோர காவல்படைக்கு அவசரக கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.
மீன்வளத்துறையின் அவசரத் தகவலைத் தொடர்ந்து கடலோரக் காவல்படையினர் மாயமான மீனவர்களைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடலில் மாயமான 9 மீனவர்களையும் கண்டுபிடிக்கும் வகையில் கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மீனவர்கள் சென்ற விசைப்படகு கடலில் எந்தப் பகுதியில் பழுதாகியுள்ளது? தற்போது அந்தப் படகு இருக்கும் இடம் எது? அதிலிருந்த 9 மீனவர்களின் நிலை என்ன? என்பது குறித்து கண்டறிய தேடுதல் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்றார்.