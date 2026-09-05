கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
வ.உ.சிதம்பரனாரின் 155-ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் அவரது இல்லத்தில் உள்ள திருவுருவ சிலைக்கு அமைச்சர்கள் மதன் ராஜா மற்றும் ஸ்ரீநாத் ஆகியவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.
Published : September 5, 2026 at 3:27 PM IST
தூத்துக்குடி: சட்டப்பேரவையில் அறிவித்த கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ சிதம்பரனாரின் 155-ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் ஓட்டப்பிடாரத்தில் அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள திருவுருவ சிலைக்கு தமிழக சிறு குறு தொழில்துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா, மீன் வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் விஷு மகாஜன் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
பின்னர் வ.உ.சி-யின் கொள்ளுப்பேத்தி செல்விக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.இதைத்தொடர்ந்து வ.உ.சி-யின் வரலாறு குறித்த புகைப்படங்களை பார்வையிட்டனர்.
அதன்பின்னர் அமைச்சர்கள் மதன் ராஜா மற்றும் ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் “ஐயா வ.உ.சி-யின் 155ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு அவரது இல்லத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தது மிகப்பெரிய சந்தோஷம்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “சட்டமன்றம் முடிந்த பின்பு, அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளுக்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டு, நடைமுறைக்குக்கு கொண்டு வரப்படும். கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அத்திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும்” என்றார்.
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அதன் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் மதன் ராஜா, “வ.உ.சி-யின் பிறந்தநாளை அரசு விழாவாக கொண்டாட முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். முதலமைச்சருக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அதே போன்று, உர தட்டுப்பாட்டை போக்க வேளாண்மை துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி 10 மண்டலங்களாக பிரித்து விவசாயிகள் குறை, நிறைகளை தெரிந்துதான் வேளாண்மை பட்ஜெட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு நல்ல விஷயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோரம்பள்ளம் குளத்திற்கு தண்ணீர் இல்லாதது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உடன் ஆலோசனை நடைபெற்றுள்ளது. அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. பாபநாசம் அணைக்கட்டு பகுதியில் எவ்வளவு தண்ணீர் உள்ளது என்பது குறித்து அறியப்பட்டு, இந்த பிரச்சனைக்கு உரிய தீர்வு காணப்படும்” என்றார்.