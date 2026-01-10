ETV Bharat / state

’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை சென்சார் போர்டு மூலம் முடக்க மத்திய அரசு முயற்சி - நெல்லை முபாரக்

ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு இல்லை என எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் தெரிவித்துள்ளார்.

எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக்
Published : January 10, 2026 at 1:23 PM IST

தூத்துக்குடி: ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை மத்திய அரசு சென்சார் போர்டு மூலம் முடக்க நினைக்கிறது. ED, தேர்தல் ஆணையம் போன்று தற்போது சென்சார் போர்டையும் மத்திய அரசு ஆயுதமாக இணைத்துள்ளது என எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் தெரிவித்துள்ளார்.

எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் மாவட்ட அலுவலகம் திறப்பு விழா தூத்துக்குடி வ.உ.சி. சாலையில் நடைபெற்றது. மாவட்டத் தலைவர் அஷ்ரப் அலி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் கலந்து கொண்டு கட்சி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நெல்லை முபாரக், ‘ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை வெளியிட சென்சார் போர்ட் மறுக்கிறது. சென்சார் போர்டு மூலம் படத்தை முடக்க மத்திய அரசு நினைக்கிறது. மத்திய அரசு கண்மூடித்தனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அனைத்திலும் தனது ஆதிக்கம் மற்றும் அராஜகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக அமலாக்கத்துறை (ED), வருமான வரித்துறை (IT), தேசிய புலனாய்வு முகமை (NIA), மத்திய புலனாய்வுத் துறை (CBI) போன்ற ஆயுதங்களோடு தற்போது சென்சார் போர்டு (Censor Board) என்பதையும் இணைந்துள்ளது.

இது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது. கலைத் துறைக்கு மட்டுமல்லாமல் மனித சமூகத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை அரசின் ஏஜென்சிகள் செய்து வருகின்றன. தற்போது கலைத் துறையின் பேச்சு உரிமை, எழுத்து உரிமை மற்றும் கருத்து உரிமைக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய நெல்லை முபாரக், “ஸ்ரீ வைகுண்டம் அருகே உள்ள பொட்டாலுரணி கிராமத்தில் மீன் கழிவு ஆலைகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இதனை எதிர்த்து ஆலையை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் 600 நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களது கோரிக்கைகளை ஏற்று உடனடியாக ஆலையை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். தூத்துக்குடி மீன்பிடி துறைமுகத்தில் தூண்டில் பாலம் பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை போர்க்கால அடிப்படையில் அமைத்து தர வேண்டும்” என்றார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு, “ஜனவரியில் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடுக்கும் முடிவில் கூட்டணி நிலைப்பாடு அறிவிக்கப்படும். SDPI ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தற்போது முன் வைக்கவில்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து கனிம வள கொள்ளைக்கு எதிராக தென்காசி கடையம் திமுக ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் சந்திரசேகர் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு, “தென் மாவட்டத்திலிருந்து அதிகமான கனிமவளம் கடத்தப்படுகிறது. இதில் காவல் துறை மந்த நிலையில் செயல்படுகிறது. கேரளாவிற்கு கடத்தினால் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் அங்கு கடத்தப்படுகிறது” என்றார்.

