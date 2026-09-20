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உண்ணி காய்ச்சல்: பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் - விழிப்புணர்வு வீடியோ வெளியிட்ட பொது சுகாதாரத் துறை

உண்ணிக் காய்ச்சலுக்கு அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் பரிசோதனை வசதிகள் இலவசமாக உள்ளன என்று பேராசிரியர் பி.வி.பாலமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சோமசுந்தரம், பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநர்
சோமசுந்தரம், பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநர் (@TNDPHPM)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 4:35 PM IST

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சென்னை: சென்னை அண்ணா பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒருவர் உண்ணிக்காய்ச்சலால் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் யாரும் பீதி அடைய வேண்டாம் என்றும், அதேசமயம், அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது என்றும் பொது சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

இதுதொடர்பாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துகள் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம், விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், உண்ணிக் காய்ச்சல் எப்படி வருகிறது? அதன் அறிகுறிகள் என்ன? சிகிச்சை முறை மற்றும் தடுப்பு முறைகள் குறித்து அவர் விளக்கி உள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

உண்ணிக் காய்ச்சல் என்பது 'ஓரியன்சியா சுட்சுகமுஷி' என்ற ஒரு வகையான பாக்டீரியா கிருமியால் வரும் காய்ச்சலாகும். ஆள் உயரத்திற்கு வளரும் புல், புதர்கள் மற்றும் வயல்வெளிகளில் வாழும் 'சிகர் மைட்' (Chigger Mite / Scrub Mite) என்று சொல்லப்படும் ஒரு வகை உண்ணி மற்றும் பூச்சி கடிப்பதன் மூலம் இந்த நோய் பரவுகிறது.

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முன்பு காடுகள் மற்றும் வயல்வெளிகளில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நோய் பரவி வந்தது . ஆனால், தற்போது பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் மக்களின் இடப்பெயர்வு காரணமாக அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஆகஸ்ட் முதல் ஜனவரி வரையிலான மாதங்களில் இந்த காய்ச்சலின் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.

இந்த காய்ச்சலைக் கண்டு பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை. அதேசமயம், காய்ச்சல் அறிகுறி இருந்தால் தாமதிக்காமல் அருகில் உள்ள மருத்துவரை அணுக வேண்டும். ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் இதை முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இதுகுறித்து மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் பி.வி.பாலமுருகன் கூறுகையில், "பூச்சி கடியில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வயல்வெளிகள், புல்வெளிகள் அல்லது புதர்கள் நிறைந்த இடங்களுக்குச் செல்லும் போது உடல் முழுவதையும் மூடும் வகையிலான முழுக்கை சட்டைகள் மற்றும் நீண்ட உடைகளை அணிய வேண்டும். 3 நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் நீடித்தால் உடனே அரசு மருத்துவமனையை அணுகி உரிய மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.

தொடக்கத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளே இதிலும் காணப்படும். திடீரென ஏற்படும் அதிக காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி மற்றும் உடல்வலி, வரட்டு இருமல், பூச்சி கடித்த இடத்தின் அருகில் உள்ள நிணநீர் கட்டிகள் (நெறிக்கட்டிகள்) வீங்குதல் அல்லது கடித்த இடத்தில் சிறிய சிரங்கு ஏற்படுதல் போன்ற அறிகுறிகள் வரும்.

காய்ச்சல் வந்த உடனே சுய மருத்துவம் செய்து, 4-5 நாட்கள் தாமதமாக மருத்துவமனைக்கு வரும்போது, நுரையீரல் பாதிப்பு (ARDS), மூளை பாதிப்பு (Meningoencephalitis), இருதய பாதிப்பு (Myocarditis) போன்ற தீவிர பாதிப்புகள் வரலாம். குறிப்பாக நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பிற நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள் தாமதமாக வந்தால் உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

ஸ்க்ரப் டைபஸ் உண்ணிக் காய்ச்சலுக்கு அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் 'IgM for Scrub Typhus' இரத்தப் பரிசோதனை மற்றும் முழுமையான இரத்த அணுக்கள் (Hemogram) பரிசோதனை வசதிகள் இலவசமாக உள்ளன. தேவையின்றி புல்வெளிகள் மற்றும் புதர்ப் பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்; குழந்தைகளையும் அங்கு விளையாட அனுமதிக்கக் கூடாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

பெற்றோர் அச்சப்படத் தேவையில்லை- அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

இதனிடையே, டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வருவது குறித்து, பெற்றோர்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் மேலும் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வருவது குறித்து, பெற்றோர்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை. கல்லூரி விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவர்களின் நலன் காக்க அரசு நிச்சயம் துணை இருக்கும். அதேபோல் மாணவர்கள் சுத்தமாகவும், சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துகொள்ள வேண்டும்.

அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அறிந்து நேரில் சென்று விசாரித்தேன். அந்த மாணவர், உண்ணி பூச்சி கடிப்பதால் வரும் நோயால் இறந்ததாக மருத்துவ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களின் சுகாதாரம் கருதி, உடனடியாக அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தை சுத்தப்படுத்த உத்தரவிட்டேன்" என்று தெரிவித்தார்.

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