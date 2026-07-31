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இரும்பு வணிகரின் பழம்பொருட்கள் மீதான தீராக் காதல்; வியக்க வைக்கும் மதுரை ராஜாவின் அபூர்வ சேகரிப்புகள்

ராஜாவின் மகன், பள்ளியில் நடைபெற்ற பழம்பொருள் கண்காட்சியில் இந்த சுரைக்காய் குடுவை மற்றும் அரிய அஞ்சல் வில்லைகளை காட்சிப்படுத்தி இரண்டாம் பரிசை வென்றுள்ளார்.

பாப்பிரஸ் தாவரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட தாளில் வரையப்பட்ட கிறிஸ்தவ ஓவியம்
பாப்பிரஸ் தாவரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட தாளில் வரையப்பட்ட கிறிஸ்தவ ஓவியம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 7:56 PM IST

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-BY இரா.சிவக்குமார்

தன்னிடம் வரும் பழைய பொருட்களில் இருந்து மிக அரிதான பொருட்களை தேர்வு செய்து அவற்றையெல்லாம் சேகரித்து பாதுகாத்து வருகிறார் மதுரையைச் சேர்ந்த பழைய இரும்பு வணிகரான ராஜா. காசுக்காக இவற்றை விற்பனை செய்ய மனமில்லாமல், தான் சேகரித்து வைத்த பொருட்களை எல்லாம் கண்காட்சியாக அமைக்க வேண்டும் என்ற கனவு அவருக்குள் இருக்கிறது. இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு.

ராஜா கைய வெச்சா...

ஒருவருக்கு பழைய பொருட்கள் என்றால் வெறும் இரும்பு, காகிதம் அல்லது பயன்பாடற்ற பொருட்களாகத் தோன்றலாம். ஆனால், மதுரை ஐராவதநல்லூரைச் சேர்ந்த பழைய இரும்பு வணிகர் காமராஜ் என்ற ராஜாவுக்கு அவை ஒவ்வொன்றும் வரலாற்றின் சுவடுகள். கடந்த 32 ஆண்டுகளாக பழையப் பொருட்கள் வியாபாரம் செய்து வரும் அவர், தன்னிடம் வரும் அரிய பொருட்களை விற்பனை செய்யாமல் சேகரித்து பாதுகாத்து வருகிறார். ஒருநாள் அவற்றை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு அரும்பொருள் கண்காட்சியாக வைக்க வேண்டும் என்பதே அவரது நீண்டநாள் கனவு.

அரிய வகை கடவுள் படம்
அரிய வகை கடவுள் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஓட்டை காலணா முதல் ஐந்து பைசா வரை

ஆரம்பத்தில் தன்னிடம் வந்த சில பழைய பொருட்களை நினைவாக வைத்துக் கொண்ட ராஜாவுக்கு, நாளடைவில் அவற்றின் மீதான ஈர்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது. அதன் பிறகு உலகின் பல நாடுகளைச் சேர்ந்த அஞ்சல் வில்லைகள், 100 முதல் 150 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நாணயங்கள், ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கால "ஓட்டை காலணா" நாணயங்கள், திருவாங்கூர் சமஸ்தான நாணயங்கள், ஒரு பைசா முதல் ஐந்து பைசா வரையிலான பழைய நாணயங்கள், அரிய ரூபாய் நோட்டுகள் உள்ளிட்ட பல வரலாற்றுப் பொருட்களைத் தேடித் தேடி சேகரிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்.

அத்தோடு, 50 முதல் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மக்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திய பல்வேறு உபயோகப் பொருட்களையும் அவர் பாதுகாத்து வருகிறார். இவற்றை ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்து வாங்க முன்வந்தவர்களிடமும், 'இவை விற்பனைக்கானவை அல்ல' என்று உறுதியாக மறுத்து, அடுத்த தலைமுறைக்காக பாதுகாத்து வருவது அவரது தனித்துவமாகும்.

பழைய இரும்பு வணிகர் காமராஜ் என்கிற ராஜா
பழைய இரும்பு வணிகர் காமராஜ் என்கிற ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது பணத்திற்காக அல்ல

தனது இந்த அரிய சேகரிப்பு பற்றி ராஜா கூறுகையில், "என்னிடம் வந்த பழையப் பொருட்களை சிறுகச் சிறுக சேமிக்க ஆரம்பித்தேன். பின்னர் அதுவே ஆர்வமாக மாறியது. இன்று மாணவர்கள், இளைஞர்கள் இவற்றைப் பார்த்து பழைய வாழ்க்கை முறையைப் பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஒரு நாள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் காட்சிப்படுத்தும் அருங்காட்சியகம் அமைக்க வேண்டும் என்பதே என் கனவு." என்றார்.

சுரைக்காய் குடுவை
சுரைக்காய் குடுவை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கவனம் ஈர்க்கும் சுரைக்காய் குடுவை

ராஜாவின் சேகரிப்பில் மிகவும் கவனம் ஈர்க்கும் பொருள், சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்குக் கிடைத்த சுரைக்காய் குடுவை. இன்று தண்ணீர் பாட்டில்களை பயன்படுத்துவது போல, பழங்காலத்தில் மக்கள் சுரைக்காயை பதப்படுத்தி தண்ணீர் எடுத்துச் செல்லும் குடுவையாக அதனை பயன்படுத்தியதை இந்த சுரைக்காய் குடுவை நினைவூட்டுகிறது. அதில் செய்யப்பட்டிருக்கும் நுணுக்கமான அலங்கார வேலைப்பாடுகள் இன்றும் பார்ப்பவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளன.

அதேபோல், பனைமரத்தில் ஏறி பதநீர் இறக்கும்போது பாளையைத் தட்ட பயன்படுத்திய மரக்கட்டை, தற்போது அரிதாகக் காணப்படும் கருவிகளில் ஒன்றாக அவரது சேகரிப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது.

பழமையான சாப்பாட்டு கேரியர்
பழமையான சாப்பாட்டு கேரியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகனுக்கு பரிசு

ராஜாவின் மகன், பள்ளியில் நடைபெற்ற பழம்பொருள் கண்காட்சியில் இந்த சுரைக்காய் குடுவை மற்றும் அரிய அஞ்சல் வில்லைகளை காட்சிப்படுத்தி இரண்டாம் பரிசை வென்றுள்ளார். இதன் மூலம் ராஜாவின் அரிய சேகரிப்புகள் அவரது குடும்பத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது.

சமூக ஆர்வலரின் துணை

ராஜாவின் இந்த முயற்சிக்கு சமூக ஆர்வலர் அசோக்குமார் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார். 'இதழ் தானம்' என்ற இயக்கத்தின் மூலம் பழைய நூல்களை நூலகங்களுக்கும், வாசகர்களுக்கும் வழங்கி வரும் அவர், ராஜாவின் சேகரிப்பை ஒழுங்குபடுத்தவும் பாதுகாக்கவும் தொடர்ந்து உதவி செய்து வருகிறார்.

ராஜா குறித்தும், அவரது சேகரிப்பு குறித்தும் அசோக்குமார் கூறுகையில், "பழைய பொருட்களை பணத்திற்காக விற்றுவிடாமல், வருங்கால சந்ததிக்காக பாதுகாப்பது மிகவும் அரிதான பணியாகும். குறிப்பாக சுரைக்காய் குடுவையும், பழைய இரும்பு அடுப்பும், பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கும் நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கை முறையையும், அறிவையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இவற்றை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வரும் வகையில் மதுரையில் விரைவில் இலவச கண்காட்சி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். பள்ளி-கல்லூரி மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் என அனைவரும் வந்து பார்த்து மகிழும் வகையில் இந்த கண்காட்சி அமையும்" என்றார்.

பழமையான கடிகாரம்
பழமையான கடிகாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எகிப்தின் பாப்பிரஸ் ஓவியம் முதல் பெட்ரோமாக்ஸ் வரை

ராஜாவின் சேகரிப்பில், எகிப்தில் பண்டைய காலத்தில் எழுதப் பயன்படுத்தப்பட்ட பாப்பிரஸ் தாவரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட தாளில் வரையப்பட்ட ஓவியங்களும் உள்ளன. 'பேப்பர்' (Paper) என்ற ஆங்கிலச் சொல் 'பாப்பிரஸ்' (Papyrus) என்பதிலிருந்து உருவானது என்ற மொழி ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், மின்சாரம் பரவலாக இல்லாத காலத்தில் கிராமங்களுக்கும், திருவிழாக்களுக்கும் வெளிச்சம் தந்த பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கு, பழைய இரும்பு அடுப்பு, அரிய வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என எண்ணற்ற வரலாற்றுச் சுவடுகள் அவரது சேகரிப்பில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

பழமையைப் பாதுகாப்போம்

காலத்தால் மறைந்து வரும் வாழ்க்கை முறைகள், தொழில்நுட்பங்கள், முன்னோர்களின் அறிவு மற்றும் கலாச்சாரத்தை நினைவூட்டும் உயிருள்ள சாட்சிகளாக ராஜாவின் ஒவ்வொரு சேகரிப்பும் திகழ்கின்றன. காசுக்காக அல்ல, கலாச்சாரத்திற்காகவும், வரலாற்றுக்காகவும் அவற்றைப் பாதுகாத்து வரும் அவரது அர்ப்பணிப்பு பாராட்டுக்குரியது.

இத்தகைய தனியார் சேகரிப்பாளர்களுக்கு அரசு மற்றும் தொல்லியல் துறை உரிய ஊக்கமும், ஆதரவும் வழங்க வேண்டும். மேலும், அவர்களின் சேகரிப்புகளை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வருமானால், வருங்கால தலைமுறையினர் தங்கள் முன்னோர்களின் வாழ்வியலை நேரடியாக அறியும் அரிய வாய்ப்பு உருவாகும் என்பதே வரலாற்று ஆர்வலர்களின் விருப்பமாக உள்ளது.

TAGGED:

பழம்பொருட்களை சேகரிக்கும் வணிகர்
MADURAI RAJA
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