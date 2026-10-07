உசிலம்பட்டி கார் ஓட்டுநர் கொலை வழக்கு: திருட்டு காரை விலைக்கு வாங்கிய பழைய இரும்பு வியாபாரி கைது
ஆட்டோ கன்சல்டிங் என்ற பெயரில் திருட்டு கார்களை விலைக்கு வாங்கி பழைய இரும்பு வியாபாரம் செய்து வந்தது விசாரணையில் அம்பலமானது
Published : October 7, 2026 at 2:01 PM IST
ஈரோடு: பவானிசாகர் கார் ஓட்டுநர் கொலை வழக்கில் திருட்டு காரை விலைக்கு வாங்கிய மேட்டுப்பாளையம் பழைய இரும்பு வியாபாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அருகே கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் சுமார் 55 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் ஒன்று மிதப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தகவலின்பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார் பிரேதத்தை மீட்டு பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இறந்தவரின் புகைப்படைத்தை வாட்ஸ்-ஆப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்த போலீசார் அந்த நபர் யார் என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி சீனிவாசா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரமா பிரபா என்பவர், தனது கணவர் ஜெயச்சந்திரனின் செல்போன் ஸ்விட்ச் ஆப் ஆகியிருப்பதாகவும், அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை எனவும் தெரிவித்த நிலையில், அவரிடம் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இறந்து கிடந்தவரின் புகைப்படத்தை போலீசார் காட்டியுள்ளனர்.
அது தனது கணவர் தான் எனவும், அவர் சொந்தமாக கார் வைத்து வாடகைக்கு இயக்கும் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் நடத்தி வந்ததாகவும், சம்பவத்தன்று இரவு சத்தியமங்கலத்திற்கு வாடகைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு காரில் சென்றவருக்கு காலையில் போன் செய்தபோது போன் சுவிட்ச் ஆப் ஆக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தனது கணவரின் இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக பவானிசாகர் காவல் நிலையத்தில் ரமா பிரபா புகாரளித்தார்.
புகாரின் பேரில் ஜெயச்சந்திரனின் மர்ம மரணம் குறித்து கண்டறிய சத்தியமங்கலம் டிஎஸ்பி முத்தரசு தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஜெயச்சந்திரனின் செல்போன், கார் காணாமல் போனதால், அவர் கடைசியாக யார் யாரிடம் பேசினார்? என்பது குறித்த விவரங்களை சேகரித்து போலீசார் விசாரணை செய்தனர். அதில் ஜெயச்சந்திரனை கொலை செய்ததாக சந்தேகிக்கப்பட்ட 3 பேரை கண்டறிந்து விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
அதன்படி, புஞ்சைபுளியம்பட்டி அருகேயுள்ள வெங்கநாயக்கன் பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தன்ராஜ் , திருப்பூர் எஸ்.வி காலனியை சேர்ந்த பாலமுருகன், திருப்பூர் சாமுண்டிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தன் ஆகிய 3 பேரை பிடித்த போலீசார் அவர்களை விசாரித்தபோது ஜெயச்சந்திரனை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டதுடன், அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலம் போலீசாரையே திடுக்கிட வைத்தது.
கொலையாளிகளின் பகீர் வாக்குமூலம்
தன்ராஜ் மீது ஏற்கனவே கோயில் உண்டியல்களை உடைத்து திருடியது தொடர்பாகவும், பாலமுருகன் மீது இருசக்கர வாகனங்கள் திருடியது தொடர்பாகவும் வழக்குகள் உள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. கொலையாளிகள் போலீசாரிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் கூறியதாவது:-
தன்ராஜ், பாலமுருகன் மற்றும் ஆனந்தன் மூன்று பேருக்கும் மதுபான பாரில் பழக்கம் ஏற்பட்டு நண்பர்களாகி உள்ளனர். இதில் தன்ராஜுக்கு கோயில் உண்டியல்கள் உடைத்து திருடி பழக்கம் உள்ளதால், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பாலமுருகனின் சொந்த ஊரான திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை பகுதியிலுள்ள ஒரு மலைக்கோயில் உண்டியலில் இருந்த பணத்தை கொள்ளையடிக்க சென்றுள்ளனர்.
ஆனால் ஏற்கனவே கோயில் நிர்வாகத்தினர் உண்டியலை திறந்து பணத்தை எடுத்துவிட்டதால் மூவரும் ஏமாற்றத்துடன் உசிலம்பட்டி சென்றுள்ளனர். அவர்களுக்கு செலவுக்கு பணம் தேவைப்பட்டதால் ஏதாவது செய்தாக வேண்டுமே என திட்டமிட்டு, அங்குள்ள கார் ஸ்டாண்டில் நின்றிருந்த ஒரு காரிலிருந்த செல்போன் எண்ணை தொடர்பு கொண்டு சத்தியமங்கலம் செல்வதற்காக வாடகைக்கு கார் வேண்டுமென கேட்டுள்ளனர்.
இதைத் தொடர்ந்து கார் உரிமையாளர் ஜெயச்சந்திரன் மூன்று பேரையும் காரில் ஏற்றிக் கொண்டு சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்றுள்ளார். அதிகாலையில் பவானிசாகர் அருகேயுள்ள தொப்பம்பாளையம் கீழ்பவானி வாய்க்கால் பாலம் பகுதியில் வந்தபோது மூன்று பேரும் சேர்ந்து காரை ஓட்டி வந்த ஜெயச்சந்திரனின் கழுத்தை துண்டால் இறுக்கி கொலை செய்துள்ளனர். பின்னர் அவரது உடலை அருகே கீழ்பவானி வாய்க்கால் தண்ணீரில் வீசிவிட்டு காரை கடத்திச் சென்று ரூ. 90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்து விட்டு, மூன்று பேரும் பணத்தை பங்கு போட்டு எடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில் தான் போலீசார் விசாரணையில் சிக்கியதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
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கார் வாங்கியவர் கைது
இதனையடுத்து போலீசார், கடத்திச் சென்ற காரை கொலையாளிகள் யாரிடம் விற்பனை செய்தனர் என்பது குறித்து விசாரித்தனர். அதில், காரை கடத்திச் சென்ற கொலையாளிகள் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் ஏ.எம்.ஐ. ஆட்டோ கன்சல்டிங் நிறுவனத்தில் விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து திருடிய காரை விலைக்கு வாங்கிய கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் சிராஜ் நகரை சேர்ந்த பழைய இரும்பு வியாபாரி முகமது இக்பால் (34) என்பவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, ஆட்டோ கன்சல்டிங் என்ற பெயரில் திருட்டு கார்களை விலைக்கு வாங்கி, அதை உடைத்து பழைய இரும்பு வியாபாரம் செய்து வந்ததும், மேற்படி திருட்டு காரை 90 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியதும் தெரிய வந்தது.
இதனால் தனிப்படை போலீசார் பழைய இரும்பு வியாபாரி முகமது இக்பால் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கொலை வழக்கில் நான்காவது குற்றவாளியாக சேர்த்து கைது செய்தனர். அவரை சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.