தகிக்கும் மதுரை: வெப்பத்தில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? வளிமண்டல அறிவியல் பேராசிரியர் யோசனை

தகிக்கும் மதுரை: வெப்பத்தில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? வளிமண்டல அறிவியல் பேராசிரியர் யோசனை
மதுரையின் கோடை வாசஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படும் நாகமலை புல்லூத்து கூட கடந்த 15 நாட்களாக தண்ணீர் இன்றி வறண்டு கிடக்கிறது.
Published : July 16, 2026 at 9:07 PM IST
by- இரா.சிவக்குமார்
ஜூலை மாதம் தொடங்கி 15 நாட்களை கடந்த பிறகும், வசந்த காலத்திற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் காணப்படுகிறது தமிழகம். குறிப்பாக, தூங்கா நகரமான மதுரை வெப்பத்தால் தகிக்கிறது. வெந்தனலில் வாடுகிறார்கள் மதுரைவாசிகள்.
நாளொன்றுக்கு மூன்று முறை குளித்தாலும் புழுக்கம் போகவில்லை. ஆனால் ஒரு முறை குளிப்பதற்கு கூட போதுமான தண்ணீர் இல்லை என்பதுதான் இன்றைய மதுரையின் எதார்த்தம்.
கடந்த 25 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மதுரை வெப்பத்தால் தகித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளது. இரவிலும்கூட மக்களால் நிம்மதியாக உறங்க முடியாத அளவுக்கு புழுக்கம் நிலவுகிறது.
மதுரையின் கோடை வாசஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாகமலை புல்லூத்து கூட கடந்த 15 நாட்களாக தண்ணீர் இன்றி முற்றிலும் வறண்டு கிடக்கிறது. வைகை இப்போது ஆறாக இல்லை. வாகனம் தவிர்த்து தப்பித்தவறி நடந்து செல்பவர்கள், தங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள மரங்களும் கூட இல்லை. வெட்டப்பட்டு மரங்கள் இருந்த இடத்தில் வாகனங்கள் விரைந்து கொண்டிருக்கின்றன. மதுரைக்குப் பக்கத்தில் சூரியன் இருக்கிறதா அல்லது சூரியனுக்கு அருகில் மதுரை இருக்கிறதா என சாலமன் பாப்பையா பட்டிமன்றம் நடத்தாத குறைதான்.
மாமதுரையைக் காப்பாற்ற என்னதான் வழி?
இந்த சூழலில், வெப்பத்தில் இருந்து மதுரையை காப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் புவி மற்றும் வளிமண்டல அறிவியல் துறை தலைவரும், பேராசிரியருமான இமயவரம்பனை, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் சிறப்பு நேர்காணலுக்கு சந்தித்தோம். புவியியல், காலநிலை மாற்றம், சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு வரும் அவர், மதுரையில் தற்போது நிலவும் அசாதாரண வெப்பநிலை குறித்து விரிவாகப் பேசினார். அவர் கூறியதாவது:
வெப்ப அதிர்ச்சி
"மதுரையில் நிலவும் வெப்ப அதிகரிப்புக்கு உலகளாவிய தாக்கம் (Global Effect) மற்றும் உள்ளூர் விளைவு (Local Factor) என இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன. எல் நினோ எனும் காலநிலை மாற்றம், உலகளாவிய தாக்கத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
மதுரையில் கடந்த 2023-24-இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நிலவியது. அப்போதும் எல்-நினோ விளைவு இருந்தது. ஆனால் கடந்த காலங்களை விட இந்த ஆண்டு வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் வெப்ப அதிர்ச்சி (Heat Stroke) தாக்குதலுக்கு ஆளாகின்றனர். சில இடங்களில் காரணம் கண்டு பிடிக்க முடியாத அளவிற்கு இறப்புகளும் நிகழ்ந்துள்ளன. இதற்கு மதுரையும் விதிவிலக்கல்ல.
குழந்தை ஏசு
'எல்-நினோ' என்றால் 'குழந்தை ஏசு' எனப் பொருள். இது ஸ்பானிஷ் சொல். பெரு நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவரால் கண்டு உணரப்பட்ட காலநிலை மாற்றம்தான் இந்த எல்-நினோ. ஏசு பிறந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் இந்த விளைவு ஏற்பட்டதால் இப்பெயர் சூட்டப்பட்டது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் கடல் நீரின் மேற்புறத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பால் நிகழும் இயற்கையான மாற்றமே இந்த எல்-நினோ. இக்காலகட்டத்தில் சராசரி வெப்பநிலையைவிட 3.5 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்கும். அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவும், வெள்ளமும் இருக்கும் அதே நேரம் ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பகுதிகளில் மழை குறைந்து, வறட்சி நிலவும். இந்தப் பகுதிகளில் இயல்பாக இருக்கும் வெப்ப அதிகரிப்பு, இந்த காலகட்டத்தில் மேலும் அதிகரிக்கும்.
பொய்த்த பருவமழை
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை தற்போது தென்மேற்கு பருவக் காலம் (South West Monsoon). மேற்கு கரையோரப் பகுதிகளில் அதிகமான மழைப்பொழிவைக் கொடுக்கும். தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழைக் காலங்களில்தான் இந்தியாவில் அதிக மழை பெய்யும்.
ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான தென்மேற்கு பருவக்காற்றுக் காலத்தில், எதிர்பார்த்த மழைப்பொழிவு இல்லை. சராசரி பொழிப்பொழிவின் அளவும் குறைந்துவிட்டது. காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை பெய்யவில்லை. இதனால் காவிரியில் நீர்வரத்து இல்லை என்பது இதற்கான அடையாளம்.
மதுரையில் வறண்ட வானிலை
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள கணவாய்களின் வழியாக, தமிழ்நாட்டின் மலையோர மாவட்டங்களில், குறிப்பாக மதுரையில், ஜூலை மாதங்களில் இவ்வளவு அதிக வெப்பநிலை இருக்காது.
தற்போது தென்மேற்கு பருவக் காற்றில் மாற்றம் ஏற்பட்டு குறைவாக மழை பெய்ததால் மதுரை போன்ற மாவட்டங்களுக்கு குளிர்ச்சியான காற்று வரவில்லை. காற்றின் திசைமாற்றம், வெப்பநிலை மாற்றம், இயல்பாக உருவாகக்கூடிய மேகங்கள் இவை எதுவுமே நிகழவில்லை. மேகங்கள் உருவானால் சூரியக்கதிர்களைத் தடுக்கும். வெப்பநிலையும் அதிகரிக்காது. தற்போது வறண்ட வானிலையே காணப்படுகிறது. இதனால் சூரியக்கதிர்கள் பூமியை குறிப்பாக மதுரையை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது" என்கிறார்.
இந்தியாவிலேயே அதிக வெப்ப நகரம்
தொடர்ந்து பேசிய முனைவர் இமயவரம்பன், "இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தரவுகளின்படி, கடந்த 2023 ஜூலை மாதம் 41.7 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமும், 2024 ஜூலையில் 40.2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமும் சராசரியாக பதிவானது.
அதேபோன்று கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மே மாதும் 41 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. 1991 முதல் 2020 வரையிலான இடைப்பட்ட 30 ஆண்டுகளில் சராசரியாக மே மாதத்தில் 38 டிகிரி, ஜூன் மாதத்தில் 37.2 டிகிரி, ஜூலை மாதத்தில் 37.2 டிகிரி செல்சியஸ் என வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று (ஜூலை 15) 42.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகி இந்தியாவிலேயே அதிக வெப்பமுள்ள நகரம் என்ற இடத்திற்கு மதுரை வந்தது. இது வழக்கத்தைவிட 5.5 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகம் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது"என்று தெரிவித்தார்.
கான்கிரீட் காடுகள்
"ஒரு நகரம் என்றால் அதிக கட்டடங்கள் நிறைந்த கான்கிரீட் காடுகளாகத்தான் இருக்கும். இதற்கு மதுரை நகர் மட்டும் விதிவிலக்கல்ல. பிற நகரங்களோடு ஒப்பிடுகையில், மதுரையின் உட்பகுதியில் வனப்பரப்பு குறைவு. மரங்கள் நிறைந்த பூங்காக்களும் மிகக் குறைவாகவே உள்ளன. சென்னையுடன் ஒப்பிட்டால் மதுரையில் மரங்கள் அடர்த்தி குறைவு. சூரியக்கதிர்கள் மூலம் வரக்கூடிய வெப்பத்தை இங்குள்ள கட்டடங்கள் பகலில் உள்வாங்கி, இரவில் உமிழ்வதால் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். மதுரையின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பிற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.
சூரிய நகர்வுகள்
சூரியனின் நகர்வும் வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கு மற்றொரு காரணமாக உள்ளது. ஜூலை மாதம் சூரியன் நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து பூமத்திய ரேகை நோக்கி நகரத் தொடங்கும். வட கோளார்த்தத்தில் (Northern Hemisphere) இருக்கும் மதுரை, சூரியனை நேர் உச்சியில் எதிர்கொள்ளும் நிலை. இது இயற்கையாக நிகழக்கூடிய மற்றொரு காரணம்.
ஜூன் 21ஆம் தேதி, இந்தியாவின் குறுக்கே செல்லக்கூடிய கடக ரேகையிலிருந்து பூமத்திய ரேகை நோக்கி திரும்ப சூரியன் பயணிக்கும் நேரம் இது. இச்சமயம் வட கோளார்த்தத்தில் வளிமண்டலத்தின் அழுத்தம் குறைவதால் தென் கோளார்த்தத்தில் (Southern Hemisphere) இருக்கக்கூடிய வளிமண்டல அழுத்தம் உள்ள பகுதியிலிருந்து வட கோளார்த்தத்தை நோக்கி காற்று வீசும். அதனால்தான் தென்மேற்குப் பருவக்காற்று உருவாகிறது. சூரியனின் கடகரேகை-பூமத்திய ரேகை நகர்வு காரணமாக செப்டம்பர் 15 வரை இந்தத் தாக்கம் இருக்கக்கூடும்.
108 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்
வருடத்தின் 12 மாதங்களில் 6 மாதங்கள் வட கோளார்த்தத்திலும், 6 மாதங்கள் தென் கோளார்த்தத்திலும் சூரியனின் தாக்கம் இருக்கும். தற்போது வட கோளார்த்தத்தில் அதன் இயக்கம் உள்ளதால், இப்பகுதியில் உள்ள மதுரை, உள்பகுதியில் குறிப்பாக கடற்கரையோரம் எதுவும் இல்லாத பகுதியில் அமைந்திருப்பதாலும், சூரிய நகர்வு தற்போது இருப்பதாலும் வெப்பநிலை மதுரையில் அதிகரித்துள்ளது.
108 ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை அதிகரிக்க மேற்கண்ட சூழல்களே காரணமாக உள்ளன. இயற்கையின் நகர்வுகளோடு மனித நடவடிக்கைகளும் இதற்கு காரணமாக உள்ளதால், வேறுவழியில்லை, இதனை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும்.
தற்போதைய சூழலில் இதுபோன்ற வெப்ப அதிகரிப்பை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா என்பது கேள்விக்குறிதான். ஆனால், தப்பிப்பதற்கான வழிவகைகள்தான் தற்போது முக்கியம்.
இயன்றவரை சாத்தியக்கூறுகள் உள்ள இடங்களிலெல்லாம் வனப்பகுதிகளை உருவாக்கலாம். மரங்கள் நடலாம். இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் வெப்பத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்கும். கட்டடங்களில் மேற்புறம் தென்னங்கீற்றுகளால் பந்தல் அமைத்தால் சூரியக்கதிர்களின் தாக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தலாம். நீர்நிலைகள் உருவாக்கப்படுவது மூலமாக வெப்பத்தின் தாக்கத்தை ஓரளவு குறைக்க முடியும்.
நகரத்தின் உட்பகுதிகளில் பெருக்கம் அடைந்துள்ள வாகனங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு, சல்பர் மோனாக்ஸைடு, குளோபுளோரோ கார்பன் வாயுக்கள் போன்றவற்றின் உமிழ்வைக் குறைக்க முடியும்.
எலக்ட்ரானிக் வாகனங்கள்
மேலும், இயற்கை எரிவாயு, எலக்ட்ரானிக், பேட்டரி வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும். பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்களைத் தவிர்த்து அதற்கு மாற்றாக மின்சார வாகனங்களை பயன்படுத்த பொதுமக்கள் முன்வர வேண்டும். இதன் மூலம் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வெளியேறாமல் தடுக்க முடியும். இதுபோன்ற காரணங்களால் மட்டுமே தற்போதைய வெப்ப அதிகரிப்பு தாக்கத்திலிருந்து நாம் தப்ப முடியும்' என்கிறார்.
மதுரையின் பசுமைப் பரப்பை உடனடியாக அதிகரிக்கத் தேவையான திட்டங்களுடன் நீர்நிலைகள் மேம்பாட்டிலும் அதிக அக்கறை செலுத்தியாக வேண்டும். அதேபோன்று மாநகருக்குள் வாகனத்தின் அடர்த்தியைக் குறைப்பதற்கான செயல்பாடுகளும் அவசியம். மதுரை மாநகருக்குள் மேற்கொள்ளக்கூடிய புதிய கட்டுமானங்களில் பசுமைக் கட்டுமானங்களை அதிகரிக்க வேண்டும். இவையனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தப்பட்டால் வெப்ப அதிகரிப்பிலிருந்து மதுரை மக்கள் தப்பிக்க முடியும் என்பதுதான் இந்த நேர்காணலில் நமக்கு கிடைத்த உண்மை.