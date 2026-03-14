விஜய் பையில் சிக்கிய கத்தரிக்கோல் - சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

Published : March 14, 2026 at 9:23 PM IST

சென்னை: சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லி செல்ல வந்த தவெக தலைவர் விஜயின் பையை, மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் (சிஐஎஸ்எஃப்) சோதனை செய்தபோது, அதில் கத்தரிக்கோல் இருந்ததால் சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கரூர் சம்பவ வழக்கில் நாளை நடைபெறவுள்ள சிபிஐ விசாரணையை எதிர்கொள்ள, தவெக தலைவர் விஜய் ஒருநாள் முன்னதாகவே இன்று (மார்ச் 14) டெல்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார். முன்னதாக, டெல்லி செல்வற்கு அவர் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார். அவருடன் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளான ஆதவ் அர்ஜுனா, சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோரும் வந்திருந்தனர்.

அவர்களின் உடைமைகளை மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் சோதனை செய்தனர். விஜயின் பையை சோதனை செய்தபோது, அதில் ஏதோ தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதம் இருப்பதற்கான எச்சரிக்கை மணி ஒலித்தது. இதனால் பரபரப்பு அடைந்த அதிகாரிகள், விஜயின் பையை பரிசோதித்தனர். அதில், சிறிய கத்தரிக்கோல் இருந்ததை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.

இதுகுறித்து விஜயிடம் விசாரித்தபோது, அது மீசையை சரி செய்வதற்கான கத்திரிக்கோல் என்பது தெரியவந்தது. ஆனாலும் விமான பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளின்படி கத்தி, கத்திரிக்கோல் உள்ளிட்ட கூர்மையான பொருட்களை விமான பயணி எடுத்து செல்லக்கூடாது என்பதால், அந்த கத்தரிக்கோலை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

அதன் பிறகு விஜய் உட்பட 7 பேரும் தனி விமானத்தில் புறப்பட்டுச் செல்வதற்கு மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் அனுமதி அளித்தனர். இதையடுத்து அவர்களின் விமானம் 34 நிமிடம் தாமதமாக மாலை 4.04 மணிக்கு டெல்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது.

கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27-ஆம் தேதி, தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பொதுக் கூட்டத்தில், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு குழந்தைகள், பெண்கள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர். நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக டெல்லியில் இருந்து சிபிஐ அனுப்பி இருந்த சம்மனை ஏற்று தவெக நிர்வாகிகள் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர்.

விஜய், ஜனவரி 12-ஆம் தேதியும், பின்னர் ஜனவரி 19-ஆம் தேதியும் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார். அப்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் முன்வைத்த கேள்விகளுக்கு அவர் உரிய பதிலளித்ததாக கூறப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக மூன்றாம் கட்ட விசாரணைக்காக மார்ச் 10-ஆம் தேதி மீண்டும் நேரில் ஆஜராகுமாறு அவருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. ஆனால் தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுடன் நேர்காணல் மற்றும் கட்சிப் பணிகள் இருப்பதால் விஜய் தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இதையடுத்து மார்ச் 15ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் அவர் நேரில் ஆஜராகுமாறு சிபிஐ மீண்டும் ஒரு சம்மனை அனுப்பியது.

