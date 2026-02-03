ETV Bharat / state

ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை சோதனையில் இந்தியா முன்மாதிரி - சிவதாணு பிள்ளை பெருமிதம்

அப்துல் கலாமின் கனவு படியே இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாறி வருகிறது என்று மூத்த விஞ்ஞானி சிவதாணு பிள்ளை தெரிவித்தார்.

மூத்த விஞ்ஞானி டாக்டர் ஏ.சிவதாணு பிள்ளை
மூத்த விஞ்ஞானி டாக்டர் ஏ.சிவதாணு பிள்ளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 4:52 PM IST

கோயம்புத்தூர்: ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணையை 1,000 விநாடிகள் வரை சோதித்து உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறது என பிரம்மோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் சிவதாணு பிள்ளை பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பிறகு மூத்த விஞ்ஞானி ஏ.சிவதாணு பிள்ளை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியா தற்போது 'சூப்பர் பிரம்மோஸ்' ஏவுகணையை உருவாக்குவதில் முனைப்பு காட்டி வருகிறது. தற்போது ஒலியின் வேகத்தைப் போல 3 மடங்கு வேகத்தில் செல்லும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகளை, 7 மடங்கு வேகமாக அதாவது ஹைப்பர்சோனிக் நிலைக்கு கொண்டு செல்வதே தற்போதைய முதன்மை இலக்கு.

இத்தகைய வேகம் அதிகரிக்கும் போது ஏவுகணையின் ஆற்றல் பன்மடங்கு அதிகரிப்பதோடு, எதிரி நாட்டு ரேடார்களால் இதைக் கண்டறிய முடியாது. இது எந்தவொரு தற்காப்பு அமைப்பையும் ஊடுருவி அழிக்கும் வல்லமை கொண்டது. இந்தியா ஏற்கனவே ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணையை 1,000 விநாடிகள் வரை சோதித்து உலக நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறை ஏற்றுமதி குறித்துப் பேசிய அவர், பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகள் வெற்றிகரமாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதைச் சுட்டிக் காட்டினார். சிந்தூர் நடவடிக்கையில் இந்த ஏவுகணைகள் காட்டிய அதீத செயல்திறன் காரணமாக, பல நாடுகள் இதனை வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன என்றும் அவர் கூறினார்.

”நாட்டின் பாதுகாப்பு கருதி நாம் ஏற்றுமதி செய்யும் ஏவுகணைகளை விட அதி நவீனமான ஏவுகணைகளே இந்தியப் படையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ராணுவத்திற்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு (R&D) நிதியுதவி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், உள்நாட்டு போர் விமானத் தயாரிப்புகள் வேகமெடுத்துள்ளன. பொருளாதார ரீதியாக இந்தியா தற்போது உலகின் 4வது பெரிய நாடாக உள்ளது, விரைவில் ஜெர்மனியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி 3வது இடத்தைப் பிடிக்கும்” என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

விண்வெளி ஆய்வு குறித்துப் பேசுகையில், ”ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் முதலில் பெண் ரோபோ அனுப்பப்பட்டு சோதனை செய்யப்படும். அதன் பின் 4 விண்வெளி வீரர்கள் விண்ணுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்.

அக்னிகுல், ஸ்கைரூட் போன்ற 400-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்-ஆப் நிறுவனங்கள் இஸ்ரோவுடன் இணைந்து செயல்படுவது விண்வெளித் துறையை மேலும் வலுப்படுத்தும். அப்துல் கலாமின் கனவு படியே இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாறி வருகிறது.

தற்போதைய சூழலில் புற்றுநோய் பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. நம்முடைய வாழ்கை தரம் காரணமாக எப்படி வேண்டுமானால் புற்றுநோய் வரலாம். எப்படி வந்தாலும் முன் கூட்டியே செய்யும் பரிசோதனை மூலம் கண்டுபிடித்து, ஆரம்ப காலத்தில் சிகிச்சை கொடுத்து தீர்வு காண முடியும்” என்றும் சிவதாணு பிள்ளை கூறினார்.

