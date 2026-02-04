ETV Bharat / state

செயற்கை நுண்ணறிவு மாற்றங்களுக்கு தயாராக வேண்டும் - மாணவர்களுக்கு மயில்சாமி அண்ணாதுரை அறிவுரை

2030-க்குள் உலகில் 17 கோடி புதிய வேலைகள் உருவாகும், அதே சமயம் தற்போதுள்ள 9 கோடி வேலைகள் மறைந்து போகலாம் என இஸ்ரோ முன்னாள் திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை கூறினார்.

மயில்சாமி அண்ணாதுரை
மயில்சாமி அண்ணாதுரை (Anna University/youtube)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 5:09 PM IST

சென்னை: செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) போன்ற மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்மைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் பின்தங்கிவிடுவோம் என மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை அறிவுரை வழங்கினார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 46-வது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழகத்தின் விவேகானந்தர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் இளநிலையில் 1,21,298 மாணவர்களும், முதுநிலையில் 16,473 மாணவர்களும், ஆராய்ச்சி முனைவர் படிப்பில் 1,634 பேர் என 1,50,495 பேருக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி பட்டம் வழங்கினார்.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். அப்போது, தனது வாழ்க்கை அனுபவங்களையும், விண்வெளித்துறையில் இந்தியா படைத்த சாதனைகளையும் சுவாரஸ்யமாக பகிர்ந்து கொண்டார்.

தடைகளே எனது உரங்கள் எனக் கூறி, தனது பள்ளிப் பருவத்தை நினைவுகூர்ந்தார். மேலும் பேசுகையில், “வசதியான வீட்டுப் பிள்ளைகள் நகரப் பள்ளிகளுக்குச் சென்ற போது, நான் கிராமத்துப் பள்ளியிலேயே படித்தேன். சைக்கிள் கூட இல்லாத நிலையில், கண்ணதாசனின் 'உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி' என்ற வரிகளே எனக்கு மருந்தாக அமைந்தது. அந்த தமிழ் வழிக் கல்வி தான் என்னை இன்று உலக அரங்கில் தலைநிமிரச் செய்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழக 46வது பட்டமளிப்பு விழா
அண்ணா பல்கலைக்கழக 46-வது பட்டமளிப்பு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

'அச்சம் தவிர்' மந்திரம் தான், இந்திய விண்வெளித் துறையில் மங்கள்யான் மற்றும் சந்திரயான் திட்டங்களில் என்னை வெற்றி அடைய வைத்தது. அமெரிக்கா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் பலமுறை முயன்று தோற்ற செவ்வாய் கிரகப் பயணத்தை, இந்தியா தனது முதல் முயற்சியிலேயே (மங்கள்யான்) வெற்றிகரமாக முடித்தது. விண்வெளித் துறையில் சாதித்தவர்களில் 90% பேர் அரசுப் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் தான்.

2030-க்குள் உலகில் 17 கோடி புதிய வேலைகள் உருவாகும், அதே சமயம் தற்போதுள்ள 9 கோடி வேலைகள் மறைந்து போகலாம். செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) போன்ற மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்மைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் நாம் பின்தங்கிவிடுவோம். நேற்றைய அறிவை வைத்து இன்று பிழைக்க முடியாது, வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் (Lifelong Learning) மட்டுமே ஒருவரை வெற்றியாளராக வைத்திருக்கும்" என்று பேசினார்.

மேலும் அவர், “சான்றிதழ் என்பது ஒரு காகிதம் மட்டுமல்ல, அது சமூகத்திற்கு நீங்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமையின் அடையாளம். தனிமை, முதுமை, தோல்வி என எது வந்தாலும் அச்சப்படாமல், கிடைத்த வாய்ப்புகளைக் கொண்டு முன்னேறுங்கள். உங்களைப் போல் ஒருவன் இதுவரை இல்லை, இனி வரப்போவதும் இல்லை, எனவே நீங்களாகவே வாழுங்கள்" என்றும் பேசினார்.

