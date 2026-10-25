கனமழை எதிரொலி: கோவை, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை
கடந்த சில நாட்களாக நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகின்றது.
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 25, 2026 at 10:12 PM IST
கோவை: கனமழை காரணமாக கோவை, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகின்றது.
இந்நிலையில் கோவை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதால் நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.