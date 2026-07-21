தனியார் பள்ளி விடுதியில் பள்ளி மாணவி விபரீத முடிவு - காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
மாணவியின் விபரீத முடிவில் பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக பெற்றோர் புகார் எழுப்பியுள்ளனர்.
Published : July 21, 2026 at 8:09 PM IST
காஞ்சிபுரம்: தனியார் பள்ளி விடுதியில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கார்த்திக் - மகாலட்சுமி தம்பதியர் சென்னையில் தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களின் மூத்த மகள் (வயது 16) காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஓரிக்கை பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியின் விடுதியில் தங்கி 11ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 21) காலை அவர் விடுதியில் வீபரீத முடிவு எடுத்ததாக பள்ளி நிர்வாகத்தினர் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், உடனடியாக பள்ளிக்கு கிளம்பினர்.
இதற்கிடையே, விடுதி அறையில் இருந்து மாணவியை மீட்ட பள்ளி நிர்வாகத்தினர், அவரை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு மாணவியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மாணவி உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பாக போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காஞ்சி தாலுகா போலீசார், மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இதுதொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் தலைமையில் போலீசார் மற்றும் காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டு விசாரணை செய்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தையடுத்து, பள்ளி முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த பெற்றோர் , மாணவி உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து பெரும் சோகத்தில் மூழ்கினர். இதுகுறித்து மாணவியின் தந்தை கார்த்திக் தெரிவிக்கையில், ”காலையில் பள்ளியில் இருந்து அழைத்து உங்கள் மகள் வீபரீத முயற்சி எடுத்ததாக தெரிவித்தனர். அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்கிறோம் என்று கூறினர். அதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்து உடனடியாக கிளம்பிய நிலையில், சிறிது நேரத்தில் உங்கள் மகள் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். எங்களுக்கு இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீதுதான் சந்தேகம் எழுகிறது. எனது மகளின் இறப்பு குறித்து போலீசார் முறையாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எங்கள் பிள்ளைக்கு நடந்ததுபோல் வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது” என கண்ணீர் மல்க கூறினார்.
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மாணவியின் தாயார் மகாலட்சுமி கூறுகையில், “கடந்த வெள்ளிக்கிழமைதான் பள்ளிக்கு வந்து என் மகளை பார்த்து சென்றேன். ஒரு வார்த்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. காலையில் கூட போன் செய்தாள். ஆனால் அம்மா.. அம்மா... என்று மட்டும் சொல்லி பேசவில்லை. என் மகளின் இறப்பிற்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்” என பெரும் துக்கத்தில் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து தனியார் பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவிக்கையில், ”இன்று காலை 8 மணிக்கு மாணவி அறையில் இருந்து வர காமதாமதம் ஆனது. அதனால் ஊழியர்கள் கதவை தட்டி பார்த்துள்ளனர். அவர் பதிலளிக்காத காரணத்தால் கதவை உடைத்து பார்த்தனர். அப்போது மாணவி விபரீத முடிவை எடுத்ததை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக மாணவியை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றனர். அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்த நிலையில், பெற்றோருக்கும், போலீசாருக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.