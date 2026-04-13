அரசு பள்ளி வளாகத்திலேயே ஆசிரியை படுகொலை - சேலத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
தலைமறைவாக உள்ள கொலையாளி விஜயமுருகனை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தீவிர தேடுதல் பணியில் காவல் துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : April 13, 2026 at 7:13 PM IST
சேலம்: அரசுப் பள்ளி வளாகத்திலேயே ஆசிரியையை கணவர் வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே பாலிகடை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீவித்யா. இவர் காமலாபுரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரின் கணவர் விஜயமுருகன். இந்த நிலையில், இவர் இன்று (ஏப்ரல் 13) மதியம் பள்ளி இடைவேளையின் போது, தனது 5 வயது குழந்தையுடன் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பள்ளிக்குள் புகுந்த அவரது கணவர் விஜய முருகன், மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் ஸ்ரீவித்யாவின் தலை மற்றும் கழுத்துப் பகுதிகளில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார்.
அதில் பலத்த காயமடைந்த அவர், ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்தார். இந்த கொடூர சம்பவத்தை நேரில் கண்ட அப்பள்ளி மாணவ - மாணவிகள் அங்கிருந்து அலறியடித்து ஓடினார்கள். சம்பவ இடத்திலேயே ஆசிரியர் ஸ்ரீவித்யா துடிதுடித்து உயிரிழந்தார். அருகில் இருந்த ஆசிரியர்கள் விஜயமுருகனை பிடிக்க முயன்றனர்.
இருப்பினும் அவர்களின் கையில் சிக்காமல், மதில் சுவரைத் தாண்டி குதித்து அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார். இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினருக்கு உடனடியாக தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஓமலூர் டிஎஸ்பி சஞ்சீவ்குமார் தலைமையிலான காவல் துறையினர் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
|இதையும் படிங்க : அமைச்சர் சேகர்பாபு மகன்கள் நிறுவனத்தில் ஐடி ரெய்டு
இது குறித்த விசாரணையில், விஜயமுருகன் ஏற்கனவே விவாகரத்தானவர் என்பதும், ஸ்ரீவித்யாவை 2-வது திருமணம் செய்து கொண்டதும் தெரிய வந்துள்ளது. வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்த விஜயமுருகன், கடந்த சில தினங்களாக மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்து வந்துள்ளார் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், மனைவி பள்ளியில் பணியில் இருக்கும் போதே உள்ளே புகுந்து வெட்டி கொலை செய்து தலைமறைவாகியுள்ளார். கொலையாளி விஜயமுருகனை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்த காவல் துறையினர், தீவிரத் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பாதுகாப்பு மிகுந்த பள்ளி வளாகத்திலேயே ஆசிரியை படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.