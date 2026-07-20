"இந்தியாவிலே யாரும் செய்ததில்லை" - கோவையில் பரதநாட்டியம் ஆடியபடியே போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு
2 கி.மீ தூரம் நடந்த இந்த விழிப்புணர்வு பரதநாட்டிய மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில் 3 வயது முதல் 15 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் பங்கேற்றனர்.
Published : July 20, 2026 at 3:25 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் பரதநாட்டியம் ஆடியவாறு நூதன முறையில் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டியைச் சேர்ந்த ரங்காஸ் அகாடமி பரதநாட்டிய பள்ளி சார்பில், போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக 'டான்ஸ்சத்தான்' என்னும் பரதநாட்டியம் ஆடியபடியே மாரத்தான் ஓட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், அப்பள்ளியை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரங்காஸ் பரதநாட்டிய பயிற்சி பள்ளியின் நிறுவனர் நடன ஆசிரியர் சுபா வசந்த், “சமூகத்தில் தற்போது நிலவிவரும் போதை கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகின்றனர். இதுபோன்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளில் எங்களின் பங்களிப்பும் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், பரதநாட்டியத்தின் மூலம் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் எனத் திட்டமிட்டோம்.
அதற்காக, எங்களது நடனப் பள்ளியை சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கடந்த மூன்று வாரங்களாக குறுகிய கால இடைவேளையில் தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்து வந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, இந்நிகழ்ச்சியை இன்று சிறப்பாக நடத்தியுள்ளோம்.
சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பரதநாட்டியம் ஆடிக்கொண்டே மாரத்தான் என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. இருப்பினும், இதை முழு மனதோடு ஏற்று நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளோம். இதில், 3 வயது முதல் 15 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் பங்கேற்றனர்.
இந்தியாவிலேயே இதுவரை போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக யாரும் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தியதில்லை. முதல்முறையாக எங்களது நடனப் பள்ளி மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியுள்ளோம்” என பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இதுபோன்று போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை விரிவுபடுத்தத் தமிழக அரசும், கோவை மாவட்ட நிர்வாகமும் அனுமதியளித்தால் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களை அழைத்து கோவையில் மிகப்பெரிய அளவில் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான கின்னஸ் சாதனை படைக்க முயற்சி செய்வோம்.
பரதநாட்டியம் ஆடியபடியே போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு#drugsawarenesscampaign | #coimbatore | #bharatanatyam | #DanceViralVideo | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/dhHVcw0o9o— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 20, 2026
அதேசமயம், பெற்றோர் தங்களது குழந்தைகளை கண்காணிக்க வேண்டும். அவ்வாறு கண்காணிக்க தவறுவதே அவர்களின் போதைப் பழக்கத்திற்கு வழிவகுத்து விடுகிறது. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்லக்கூடிய தங்களது குழந்தைகளை பெற்றோர் கண்காணித்து, தீயப்பழக்கத்திற்கு அவர்கள் அடிமையாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.