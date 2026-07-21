மாணவர்கள் படிப்பில் மட்டும் சிறந்து விளங்கினால் போதாது - இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் அறிவுரை
விண்வெளி துறையில் நாம் செய்த சாதனைகளையும் மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் கூறியுள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டத்தில் பண்பாடு மற்றும் சகோதரத்துவத்தையும் கற்றுத் தர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி உள்ளோம் என இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மாநில பள்ளிக் கல்வி பாடத் திட்டத்தில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் புதிய பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில் சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இன்று (ஜூலை 21) ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு உயர்மட்ட குழுவின் தலைவரும், இஸ்ரோவின் தற்போதைய தலைவருமான நாராயணன், இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை, புதிய பாடத் திட்ட வடிவமைப்புக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாடத்திட்டம் எழுதும் வல்லுநர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி துறையின் மூலம் புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான கூட்டமே இன்று நடைபெற்றது. குழுவின் உயர்மட்ட உறுப்பினர் என்கிற முறையில் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கொண்டேன்.
நம் மாநில கல்வி திட்டத்தை எப்படி மேம்படுத்த வேண்டும்? எப்படிப்பட்ட பாடத்திட்டங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும்? என்பன உள்ளிட்ட ஆலோசனைகளே இன்றைய கூட்டத்தில் நடைபெற்றது. தமிழர்களுக்கு உள்ள தனிப்பண்பு, விருந்தோம்பல், சகோதரத்துவம், மற்றவர்களை மதிக்கின்ற பண்பாடு இதெல்லாம் உள்ளடங்கிய ஒரு கல்வித் திட்டத்தை வழங்க வேண்டும் என்கிற பரிந்துரை எனக்கு கிடைத்துள்ளது.
நம்முடைய பாடத் திட்டத்தில் இரண்டு விதமான கல்வி உண்டு. அதில் ஒன்று நன்றாக படித்து அதிகம் மதிப்பெண் பெறக்கூடிய அறிவு சார் கல்வி (Intellectual Based Education), மற்றொன்று மதிப்புசார் கல்வி (Value Based Education). இதில், நல்ல மனிதனாக மாற்றக்கூடிய ஒரு கல்வியே நமக்கு வேண்டும். ஆகையால், மதிப்புசார் கல்விக்கு நான் பரிந்துரை செய்துள்ளேன்.
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ஒரு மாணவன் படிப்பில் மட்டும் சிறந்து விளங்கினால் போதாது. ஒட்டுமொத்த ஆளுமையிலும் அவர் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும். விளையாட்டு, படிப்பு மற்றும் பேச்சு திறன் என அனைத்திலும் அவர் சிறந்து விளங்க வேண்டும். இவற்றை வளர்க்கக் கூடிய ஒரு கல்வி திட்டமே வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, ஏஐ மற்றும் கணினி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஓர் கல்வி திட்டமாகவும் அது இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "விண்வெளி துறையில் நாம் செய்த சாதனைகளையும் மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். சமீபத்தில், அணு ஆற்றலில் இந்தியா ஓர் சாதனையைப் படைத்தது. இதுபோன்ற சாதனைகளை மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதால், மாணவர்களுக்கு இத்துறை மீது ஓர் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். ஆகையால், இந்தியா கண்டுள்ள வளர்ச்சியை மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் வகையிலும் பாடத்திட்டம் இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.