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காலாண்டு லீவு 10 நாள் பத்தல சார்... மாவட்ட ஆட்சியரிடம் செல்லக் கோரிக்கை வைத்த மாணவர்கள்

"இன்னும் 15 நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்களை நேரில் வந்து நானே தருகிறேன்" என மாணவர்களிடம் ஆட்சியர் உறுதியளித்தார்.

மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார்
மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 10:31 PM IST

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பொள்ளாச்சி: பத்து நாள் காலாண்டு விடுமுறை தங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை என கோவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பள்ளி மாணவர்கள் செல்லக் கோரிக்கை வைத்தனர்.

ஆனைமலை கோட்டூர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட புதிய நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் இன்று (அக்.1) திறந்து வைத்தார்.

அப்போது கோட்டூர் பகுதியில் விவசாயிகள் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நெற்கதிர் கொடுத்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. திறப்பு விழா முடிந்து வெளியே வந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடம், அப்பகுதியில் படிக்கும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தங்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.

மாணவர்கள் இவ்வாறு கூறியதை கேட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார், அவர்களுடன் உற்சாக கலந்துரையாட தொடங்கினார். அப்போது சில மாணவர்கள், "சார் எங்களுக்கு காலாண்டு விடுமுறை 10 நாள்தான் விடுறாங்க. அது எங்களுக்கு பத்தல சார்" என செல்லமாக கோரிக்கை வைத்தனர். இதை கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட அங்கிருந்த அனைவரும் சிரித்தனர்.

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தொடர்ந்து மாணவர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர், "இன்னும் 15 நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்களை நேரில் வந்து நானே தருகிறேன்" எனக் கூறினார்.

இதையடுத்து, ஆழியார் சோதனைச்சாவடியில் இ-பாஸ் நடைமுறை குறித்து ஆட்சியர் கேட்டறிந்தார். பின்னர், வால்பாறை நகராட்சியில் வியாபாரிகள் சார்பில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கேன் விற்பனைக்கு தடை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆகவே சோதனைச்சாவடி அருகே உள்ள கடைகளில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கேன் விற்க தடை செய்ய வேண்டும் எனவும் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

கோவை மாவட்ட ஆட்சியர்
காலாண்டு விடுமுறை
லீவு
மாணவர்கள்
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