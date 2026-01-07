ரோபோடிக்-கை, டெலி மெடிசின் இயந்திரம்: கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் வியக்க வைத்த பள்ளி மாணவர்கள்

ரோபோடிக்-கை, டெலி மெடிசின் இயந்திரம்: கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் வியக்க வைத்த பள்ளி மாணவர்கள்
பள்ளி மாணவர்களிடம் உள்ள அறிவியல் மனப்பான்மை மற்றும் புதுமையை ஊக்குவிப்பதே இன்ஸ்பயர்-மானக் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்.
Published : January 7, 2026 at 9:48 PM IST
சென்னை: பயோ மெட்ரிக் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கை இழந்தவருக்கு பயன்படும் ரோபோடிக்-கை, ஆரம்ப நிலை மருத்துவ ஆலோசனை வழங்குவதற்கான டெலி மெடிசின் இயந்திரம் என்று பள்ளி மாணவர்களின் புத்தாக்க கண்டுபிடிப்புகள் வியக்கவைத்துள்ளது.
மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை, அகமதாபாத்தில் உள்ள தேசிய புத்தாக்க மையம், சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையம் மற்றும் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறையின் ஒருங்கிணைப்புடன் 2023-24 மற்றும் 2024-25 ஆகிய கல்வியாண்டுகளுக்கான இன்ஸ்பயர்-மானக் (INSPIRE-MANAK) மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டிகள் நடைபெற்றது.
அதில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் படைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான பயிற்சி பட்டறை ஜனவரி 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், மாநில அளவில் நடைபெற்ற புத்தாக்கக் கண்டுபிடிப்புகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 20 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
கள்ள ஓட்டை தடுக்க இயந்திரம்
இந்நிலையில், வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் படித்த 8-ஆம் வகுப்பு மாணவி மாலினி, பயோமெட்ரிக் முறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை காட்சிப்படுத்தி இருந்தார். அதுகுறித்து மாணவி கூறியதாவது, “மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் பயோமெட்ரிக் கருவி பொருத்தப்பட்டு, வாக்காளரின் கைரேகை மூலம் வாக்களிக்க அனுமதி அளிக்கலாம். அதன்மூலம் கள்ள ஓட்டுகள் போடுவதை தடுக்க முடியும். வாக்காளரின் கைரேகை சரியாக பொருந்தாவிட்டால் எச்சரிக்கை கொடுக்கும். இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும்போது கள்ள ஒட்டு போடுவது தடுக்கப்படும்” என விளக்கினார்.
கை இல்லாதவர்களுக்கு கையாக செயல்படும் ரோபோ
அதேபோல, சென்னை பப்ளிக் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவர் அருள் வேதாச்சலம் கையில்லாதவர்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் ‘ரோபோடிக் கை’ வடிவமைப்பை ஆரம்ப நிலையில் உருவாக்கி இருந்தார். இதுகுறித்து அவர் கூறும்போது, “ரோபோடிக் கையை பயன்படுத்துவதற்காக மொபைல் ஆப் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் வாய் சொல் மூலமாகவும், இஎம்ஜி முறையிலும் கட்டளைகளை அளிக்க முடியும். அதனடிப்படையில் ரோபோவும் கை பணிகளை மேற்காெள்ளும். குறிப்பிட்ட அளவில் வளைவதற்கும் வசதிகள் உள்ளது.
மேலும், ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் அவர் தொலைந்தாலும், தவறி கீழே விழுந்தாலும் எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்ய முடியும் என்பதால் சுற்றுசூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது. தற்போதுவரை ரூ.50 ஆயிரம் செலவாகி உள்ளது. அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யும்போது மேலும் செலவு குறையும். தற்பொழுது வடிமைக்கப்பட்டுள்ளதை மேலும் மேம்படுத்தி, மனதில் நினைப்பதை செயல்படுத்தும் வகையில் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளோம்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
'டெலி மெடிசன்'
தொடர்ந்து, ஸ்ரீ சங்கரா மேல்நிலைப்பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர் ஆதர்ஷ் 'டெலி மெடிசன்' முறையில் சிகிச்சை அளிக்கும்போது, மனிதனின் உடல் வெப்பம், ஆக்ஸிஜன் அளவினை அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும் வடிவமைத்துள்ளார். தொடர்பாக ஆதர்ஷ் கூறுகையில், “இந்த கருவியை மத்திய அரசின் இ-சஞ்சீவனி (e-Sanjeevani) ஆப் உடன் இணைக்கும்போது, மருத்துவர் வீடியோ காலில் வந்து நோயாளியுடன் பேசுவதற்கான வசதியும் உள்ளது. அதன்மூலம், அவரின் நோய் குறித்த விபரங்களை இ-சஞ்சீவனி ஆப்பில் பதிவு செய்து, அவருக்கான மருந்தை பரிந்துரை செய்ய முடியும். பின்னர், நோயாளி மருந்து சீட்டை கொண்டு சென்று மருந்து வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
குறிப்பாக, இந்த கருவியை கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பொருத்துவதன் மூலம், ஆரம்ப நிலையில் சிகிச்சையை பெற முடியும். மேலும், தற்போதுள்ள வடிவமைப்பை மேலும் மேம்படுத்தி, மாத்திரைகளையும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எதிர்காலத்தில் வழங்க முடியும். இதனை மேலும் மேம்படுத்தும்போது, நோயாளியின் விபரங்களை அடங்கிய மருத்துவ அட்டையும் வழங்க முடியும். இதற்கான பணிகளில் தொடர்ந்து செயல்பட உள்ளோம்” என அவர் தெரிவித்தார்.
இவ்வளவு சிறப்பாகவும், துடிப்புடனும் செயல்படும் இந்த மாணவர்களுக்கு சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்துடன் இணைந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் இயக்குநர் சண்முக சுந்தரம் உள்ளிட்டவர்கள் பயிற்சி அளித்தனர்.
இதுகுறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக தொழில் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் இயக்குநர் சண்முக சுந்தரம் கூறும்போது, “மத்திய அரசின் இன்ஸ்பயர்–மானக் புதுப்பிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் (INSPIRE-MANAK) படி, ஆண்டுதோறும் நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்களின் 10 லட்சம் புதுமையான யோசனைகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
20 மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு
அதில், ஒரு லட்சம் யோசனைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, மாதிரி உருவாக்கவும், மாவட்ட அளவிலான கண்காட்சி போட்டியில் பங்கேற்க வாய்ப்பு மற்றும் மாணவர்களுக்கு ரூ.10,000 நிதியுதவியும் அளிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், மாவட்ட அளவில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் மாநில அளவிலான கண்காட்சி போட்டிக்கு முன்னேறுவார்கள். அதில் சிறந்தவர்கள் தேசிய அளவிலான கண்காட்சி போட்டிக்கு தகுதி பெறுவர்.
அதன்படி, தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களை சேர்ந்த அரசு, அரசு உதவி, தனியார் மற்றும் பிற பள்ளிகளிலிருந்து 2023-24 கல்வியாண்டில் 991 மாணவர்களும், 2024-25 கல்வியாண்டில் 1,197 மாணவர்கள் என மொத்தம் 2,188 மாணவர்கள், மாவட்ட அளவில் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தலா ரூ.10 ஆயிரம் நிதியுதவியையும் பெற்றனர். இதிலிருந்து 222 மாணவர்கள் மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டிகளில் பங்கேற்றனர். அதில் தேர்வான 20 மாணவர்களின் புத்தாக்க கண்டுபிடிப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் பயிற்சி அளிக்கிறோம். பிறகு அவர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ளனர்” என தெரிவித்தார்.
இன்ஸ்பயர்-மானக் என்றால் என்ன?
இன்ஸ்பயர்-மானக் என்பது மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் கீழ், செயல்படுத்தப்படும் ஒரு திட்டம். 6-10 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் பள்ளி மாணவர்களிடையே அறிவியல் மனப்பான்மை மற்றும் புதுமையை ஊக்குவிப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கம். இது மாணவர்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான முக்கிய தளமாக விளங்கும். இதனால், மாணவர்கள் தங்களை சுற்றியுள்ள பிரச்சனைகளுக்கு புதுமையான தீர்வுகளை கண்டுபிடித்து, அவற்றை படிக்கும் பள்ளியில் சமர்ப்பித்தால், சிறந்த யோசனைக்கு விருதும், வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.