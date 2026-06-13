அரசு பேருந்தில் தொங்கியபடி பயணிக்கும் பள்ளி மாணவர்கள் - நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை
பேருந்து படிக்கட்டில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் மாணவர்களை கடுமையாக எச்சரித்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றச் செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : June 13, 2026 at 3:56 PM IST
வேலூர்: பள்ளி மாணவர்கள் அரசு பேருந்து படிக்கட்டில் தொங்கியபடி ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் லத்தேரி பகுதியில் இருந்து காட்பாடி நோக்கி இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்தில் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய மாணவர்கள் பேருந்தில் தொங்கியபடி சென்றுள்ளனர். இதனைக் கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், சாலைகளில் அதிக வாகன போக்குவரத்து நிலவும் சூழலில், இவ்வாறு பேருந்து படிக்கட்டில் பயணம் செய்வது உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது. சிறிய தவறு கூட பெரிய விபத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக பயணம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். அதேபோல் பள்ளி மாணவர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுடன், அரசு பேருந்துகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் படிக்கட்டில் பயணம் செய்யும் மாணவர்களை கடுமையாக எச்சரித்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றச் செய்ய வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது.
முன்னதாக மன்னார்குடி அருகே விபத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் உயிரிழந்தது குறித்து பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், மாணவர்களின் மீது கவனம் செலுத்தும் பொருட்டு, பல்வேறு பகுதிகளில் சிற்றுந்துகளை நாங்களே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். தோணிகள் மூலமாக கூட மாணவர்களை அழைத்து வரக்கூடிய சிறப்பு திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் மாணவர்களுக்கு என்று தனி பேருந்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.