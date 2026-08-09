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பள்ளி மாணவர்கள் கண்டெடுத்த அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி; பல்கலைக்கழக தொல்லியல் துறையிடம் ஒப்படைப்பு

இதுவரை 200-க்கும் மேற்பட்ட தொல்லியல் சார்ந்த பொருட்களை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக தொல்லியல் துறைக்கு வழங்கியுள்ளதாக ஆசிரியர் இராஜகுரு தெரிவித்தார்.

பள்ளி மாணவர்கள் கண்டெடுத்த அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி
பள்ளி மாணவர்கள் கண்டெடுத்த அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 2:43 PM IST

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ராமநாதபுரம்: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் வரலாற்றுத் தேடலின்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட பழமையான காசுகள், ஓலைச்சுவடி, எழுத்தாணி உள்ளிட்ட பொருட்கள், தொல்லியல் துறை மாணவர்களின் கல்விப் பயன்பாட்டிற்காக மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லாணியில் உள்ள சுரேஷ் சுதா அழகன் நினைவு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் தொன்மைப் பாதுகாப்பு மன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இதன் செயலாளரும், பள்ளியின் ஆங்கிலப் பட்டதாரி ஆசிரியருமான வே. இராஜகுரு, மாணவர்களுக்கு பழமையான நாணயங்கள், பானை ஓடுகள், வரலாற்றுச் சின்னங்களை அடையாளம் காணுதல், கல்வெட்டுகளைப் படித்தல் மற்றும் படியெடுத்தல், கோயில் கட்டடக்கலை உள்ளிட்ட தொல்லியல் சார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறார்.

இதன்மூலம் ஆர்வம் பெற்ற மாணவர்கள், தங்கள் பகுதிகளில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு பல்வேறு வரலாற்றுத் தடயங்களையும், பழமையான காசுகளையும் கண்டறிந்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், சுதர்சன் என்ற மாணவர் பால்கரையில் கண்டெடுத்த டச்சுக்காரர்களின் பணமான 2 துட்டு காசுகள், பாதசெல்வம் என்ற மாணவர் கண்டெடுத்த இலங்கை சதம் காசு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா பென்னி காசு, தாஜ்குமார் என்ற மாணவர் பஞ்சந்தாங்கியில் கண்டெடுத்த ஈழக்காசு, சமயமுத்து என்ற மாணவர் சேதுக்கரையில் கண்டெடுத்த அம்மன் சல்லிக்காசு. விசாலி என்ற மாணவி வழங்கிய மலேயா சென்ட் காசு ஆகியவை தற்போது பல்கலைக்கழகத் தொல்லியல் துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி உள்ளிட்டவை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட காட்சி
அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி உள்ளிட்டவை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், மாணவர்களிடம் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்த ஓலைச்சுவடி மற்றும் எழுத்தாணியும் தொல்லியல் துறை மாணவர்களின் ஆய்வு மற்றும் கல்விப் பயன்பாட்டிற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டன.

இதுகுறித்து ஆசிரியர் வே. இராஜகுரு கூறுகையில், “மாணவர்களிடம் வரலாற்று ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் நேரடியாக கள ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு, தங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் கிடைக்கும் தொல்லியல் தடயங்களை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், தனது சொந்த முயற்சியில் மேற்கொண்ட கள ஆய்வுகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட தொல்லியல் சார்ந்த பொருட்களை ஏற்கனவே மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக தொல்லியல் துறைக்கு வழங்கியுள்ளேன்” என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து, பல்கலைக்கழக தொல்லியல் துறைத் தலைவர் (பொறுப்பு) சுதாகர் கூறுகையில், “ஆசிரியர் இராஜகுரு ஏற்கனவே ஏராளமான தொல்லியல் பொருட்களைத் துறைக்கு வழங்கியுள்ளார். தற்போது காசுகள், ஓலைச்சுவடி, எழுத்தாணி உள்ளிட்ட பொருட்களை வழங்கியிருப்பது தொல்லியல் துறை மாணவர்களின் கள ஆய்வு மற்றும் கல்விக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். அவருக்கு தொல்லியல் துறை சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.

பள்ளி மாணவர்கள் கண்டெடுத்த அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி
பள்ளி மாணவர்கள் கண்டெடுத்த அரிய வகை காசுகள், ஓலைச்சுவடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் சந்திரசேகர், தொல்லியல் பொருட்களைப் பாதுகாத்து பல்கலைக்கழகத்திடம் ஒப்படைத்த ஆசிரியர் இராஜகுருவையும், வரலாற்றுத் தேடலில் ஈடுபட்ட பள்ளி மாணவ, மாணவிகளையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.

மாணவர்களிடையே தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று ஆர்வத்தை உருவாக்கி, அவர்கள் கண்டறியும் பொருட்களை ஆய்வுக்காக பல்கலைக்கழகத்திடம் ஒப்படைத்திருப்பது, பள்ளி - பல்கலைக்கழக இணைப்பின் மூலம் வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பாதுகாக்கும் குறிப்பிடத்தக்க முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ANCIENT COINS
அரிய வகை காசுகள்
ஓலைச்சுவடி
MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY
STUDENTS DISCOVERED ANCIENT COINS

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