காணாமல் போன பள்ளி மாணவன் சடலமாக மீட்பு; ஆணவக் கொலையா? என போலீசார் விசாரணை
முட்புதரில் மாணவன் காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில், ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்டாரா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 8:53 PM IST
மதுரை: ஆனையூர் அருகே காணாமல் போன பள்ளி மாணவன் முட்புதருக்குள் காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாநகர் கூடல்நகர் பகுதியை சேர்ந்த யோகலெட்சுமி - கருப்பசாமி தம்பதியினரின் மகன் தமிழ்ச்செல்வன் மதுரை ஆரப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார்.
தந்தை வெளியூரில் உள்ளதால் தாயார் யோகலட்சுமி மற்றும் தமிழ்செல்வன் அவரது சகோதரி ஆகிய மூன்று பேரும் தனியாக வசித்து வந்துள்ளனர். நேற்று விடுமுறை நாள் என்பதால் காலையில் கிரிக்கெட் விளையாட செல்வதாக தனது தாயாரிடம் கூறிவிட்டு மாணவன் தமிழ்செல்வன் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றுள்ளார்.
இதையடுத்து மாலை வரை வீடு திரும்பாத நிலையில் சிறுவனை அவரது தாயார் மற்றும் உறவினர்கள் பல இடங்களில் தேடியுள்ளனர். இருந்தும் மாணவனை கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலையில், கூடல்புதூர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளனர்.
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இந்நிலையில் மதுரை ஆனையூர் கழிவுநீரேற்று நிலையம் அருகே அப்துல் கலாம் தெரு பகுதியில் உள்ள முட்புதர் அருகே காயங்களுடன் சடலமாக தமிழ்செல்வன் மீட்கப்பட்டார்.
முதற்கட்ட தகவலில், அவர் தனது வீட்டருகே உள்ள வேறொரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவி ஒருவருடன் நட்பு ரீதியாக பேசிவந்துள்ளார். இதுதொடர்பாக மாணவியின் தந்தை சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழ்ச்செல்வனை சந்தித்து, மாணவியிடம் பேசக்கூடாது என கூறி கண்டித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது மாணவனிடம் உன் வீடு எங்கு உள்ளது என மாணவியின் தந்தை கேட்டபோது, பட்டியலின சமூகத்தினர் இருக்கும் பகுதி ஒன்றை கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் முட்புதரில் மாணவன் காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கூடல்புதூர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.