ETV Bharat / state

போலி மெசேஜை நம்பி 'கூகுள் பே' தொகையை காலி செய்த தம்பி...! ஷாக்கான அக்கா!

70 ஆயிரம் டாலர் பரிசாக பெற குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்த வேண்டும் என வந்த மோசடி மெசேஜை நம்பி வீட்டுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் பள்ளி சிறுவன் பணத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

மோசடி நபரிடம் இருந்து வந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்கள்
மோசடி நபரிடம் இருந்து வந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: வாட்ஸ்ஆப் வழியாக பரிசு பொருள் கிடைக்கும் என நம்ப வைத்து, எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுவனிடமிருந்து GPay மூலம் ரூ.45 ஆயிரம் மோசடி செய்த மர்ம நபர்கள் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் ஆசிரியர் நகர் பகுதியில் வசிக்கும் இளம்பெண் ஒருவர் டைலரிங் வேலை செய்து குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறார். அவருடன் 13 வயதான தம்பியும் வசித்து வருகிறார். இந்த சிறுவன் தனியார் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், தன் அக்காவின் மொபைல் போனை அவ்வப்போது பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அந்த செல்போனுக்கு வாட்ஸ்ஆப் வழியாக ஒரு மெசேஜ் வந்துள்ளது.

அதில், “நீங்கள் 70 ஆயிரம் டாலர் மதிப்புள்ள பரிசுப் பொருளை வென்றுள்ளீர்கள். இது பிரான்சிலிருந்து கொரியர் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. அதை பெற குறிப்பிட்ட கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்” என்று தமிழில் எழுதப்பட்டிருந்தது.

அந்த மெசேஜை உண்மையென நம்பிய சிறுவன், அக்காவிடம் சொல்லாமல் GPay மூலம் முதலில் ரூ.5,000 அனுப்பியுள்ளார். அதற்குப் பிறகு, தொடர்ந்து வாட்ஸ்ஆப்பில் மெசேஜ்கள் வந்ததால், அவர் மீண்டும் ரூ.15,000 மற்றும் ரூ.25,000 என மொத்தம் ரூ.45,000 அனுப்பியுள்ளார்.

அதன் பின்னர், “பரிசுப் பொருள் டெல்லி விமான நிலையத்தில் சிக்கியுள்ளது. அதில் 70 ஆயிரம் டாலர் இருப்பதால், அதற்காக மேலும் ரூ.1,60,000 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்” எனவும், “அதை அனுப்பினால் உடனே பொருள் கிடைக்கும்” எனவும் மீண்டும் மெசேஜ் வந்துள்ளது. அதனை கேட்ட சிறுவன், “எங்களிடம் பணம் இல்லை, ஏற்கெனவே அனுப்பிய பணத்தை திருப்பி அனுப்புங்கள்” என கேட்ட போது பதில் வரவில்லை. பின்னர், அந்த நம்பருக்கு போன் செய்த போது, அது ‘ஸ்விட்ச் ஆஃப்’ ஆக இருந்தது.

இதையும் படிங்க: அரசு பள்ளி அருகே கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனை... மளிகை கடையில் பாக்கெட் பாக்கெட்டாக பறிமுதல்!

இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுவன் வீட்டில் யாருக்கும் கூறவில்லை. காலை, அவரது அக்கா ஆன்லைனில் பொருட்கள் வாங்க GPay கணக்கை பார்த்த போது பணம் இல்லாமல் இருந்தது. அதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், தம்பியிடம் விசாரித்த போது, “பரிசுப் பொருள் கிடைக்கும்” என்ற நம்பிக்கையில் ரூ.45 ஆயிரம் அனுப்பியதாக கூறியுள்ளார்.

இதனை கேட்ட அக்கா அதிர்ச்சி அடைந்து, வாட்ஸ்ஆப் மெசேஜ்களை பார்த்த போது அது மோசடி என்பது உணர்ந்தார். பின்னர் உறவினர்களிடம் ஆலோசனை செய்த போது, இது ஒரு இணைய மோசடி என்றும் உடனடியாக வேலூர் சைபர் கிரைம் பிரிவில் புகார் அளிக்குமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். அதன்படி, குடியாத்தம் காவல் நிலையத்தில் அந்த பெண் புகார் அளித்துள்ளார். இது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

VELLORE CRIME
ONLINE MONEY SCAM
போலி பரிசு தொகை
WHATSAPP MESSAGE SCAM
FAKE PRIZE MONEY SCAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.