ETV Bharat / state

ராமநாதபுரத்தில் 1000 ஆண்டுகள் பழமையான சோழர் காலத்து நாணயம் - மாணவருக்கு குவியும் பாராட்டு

பள்ளி மாணவன் கண்டெடுத்த சோழர் காலத்து ஈழக்காசில் தேவநாகரி எழுத்துகளில் “ஸ்ரீராஜராஜ” என மூன்று வரிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது

ராமநாதபுரத்தில் ஈழக்காசு கண்டெடுத்த மாணவருக்கு பாராட்டு
ஈழக்காசை கண்டெடுத்த மாணவருக்கு பாராட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: சோழப் பேரரசின் முக்கிய அரசனாக கருதப்படும் ராஜராஜ சோழனின் பெயர் பொறித்த நாணயத்தை கண்டெடுத்த முதுகுளத்தூரைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவருக்கு ஆசிரியர்களும், கிராம மக்களும் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூரை அடுத்த செல்வநாயகபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பா.பிரசித் பாலன் என்ற மாணவர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

பிரசித் பாலன் தனது பள்ளியில் மாலை நேரத்தில் தமிழ் பாட சிறப்பு வகுப்பின் போது, பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் முதலாம் ராஜராஜசோழன் (கி.பி.985-1012) பெயர் பொறித்த 1000 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு ஈழக்காசை, கண்டெடுத்து பள்ளித் தலைமையாசிரியர் மு.அகமது பெய்சலிடம் அளித்தார். பள்ளியில் இருந்து கொடுத்த தகவலின் பேரில், ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு நேரில் வந்து அந்த காசை ஆய்வு செய்தார்.

இதுபற்றி வே.ராஜகுரு கூறுகையில், மாணவர் கண்டெடுத்தது முதலாம் ராஜராஜசோழன் பெயர் பொறித்த செம்பால் ஆன ஈழக்காசு ஆகும். வரலாறு, பண்பாடு பற்றிய ஆய்வில் காசுகள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் இலங்கை வெற்றிக்குப் பிறகு அதனை குறிப்பிடும் வகையில் சிறப்பு வெளியீடாக ஈழக்காசுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

சோழர் கால ஈழக்காசு
சோழர் கால ஈழக்காசு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவை முதலாம் ராஜராஜசோழன் முதல் முதலாம் குலோத்துங்கசோழன் காலம் வரை பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளன. பொன், வெள்ளி, செம்புகளில் இக்காசுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இலங்கையின் பயன்பாட்டுக்காக அச்சடிக்கப்பட்ட இவை சோழர் ஆளுகையின் கீழிருந்த நாட்டுப் பகுதிகளிலும் புழக்கத்தில் இருந்துள்ளது.

இக்காசின் ஒருபக்கம் கையில் மலரை ஏந்தியவாறு ஒருவர் நிற்க, அவரது இடப்பக்கம் நான்கு வட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மேலே பிறையும் கீழே மலரும் உள்ளன. வலது பக்கம் திரிசூலம், விளக்கு உள்ளது. மறுபக்கம் கையில் சங்கு ஏந்தி ஒருவர் அமர்ந்திருக்க, அவரின் இடதுகை அருகே தேவநாகரி எழுத்துகளில் “ஸ்ரீராஜராஜ” என மூன்று வரிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது. காசில் பாசி படர்ந்திருப்பதால், எழுத்துகள் தெளிவின்றி ஓரங்கள் தேய்ந்துள்ளன.

இதையும் படிங்க: முத்தமிழ்ப் பேரவையின் இசை விழா; நடிகர் நாசர் உள்ளிட்ட கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்த முதல்வர்

ஈழக்காசுகள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பெரியபட்டினம், தொண்டி, களிமண்குண்டு, அழகன்குளம், கோரைக்குட்டம், திருப்புல்லாணி போன்ற பல கடற்கரை ஊர்களில் கிடைத்த நிலையில், தற்போது உள்பகுதியிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டது வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்றார்.

பழமையான காசை கண்டறிந்த மாணவனை பள்ளித் தலைமையாசிரியர் மு. அகமது பெய்சல், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.

TAGGED:

RAMANATHAPURAM ANCIENT COIN
SCHOOL STUDENT FOUND ANCIENT COIN
சோழர் கால நாணயம்
சோழர் கால ஈழக்காசு
RAJARAJA CHOLA COIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.