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கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மருத்துவமனை வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி பள்ளி மாணவன் உயிரிழப்பு

பொதுமக்களும் நோயாளிகளும் அதிகம் கூடும் அரசு மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருந்த உயர் மின் கோபுரத்தின் மின்சாரம் தாக்கி பள்ளி சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மருத்துவமனை வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி பள்ளி மாணவன் உயிரிழப்பு
மருத்துவமனை வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி பள்ளி மாணவன் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:50 PM IST

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திருவள்ளூர்: அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 12 வயது பள்ளி சிறுவன் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த கோட்டக்கரை நேதாஜி நகரைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவன் கௌசிக் (12). இவர் கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது மருத்துவமனையில் உள்ள உயர் மின் கோபுரம் அருகே தவறி விழுந்த தனது காலணியை எடுக்க சென்றபோது, மின்சாரம் தாக்கி சிறுவன் கௌசிக் மயக்கம் அடைந்துள்ளார்.

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அப்போது மருத்துவமனையில் இருந்த சிலர், மயக்க நிலையில் இருந்த சிறுவனை தூக்கிச் சென்று முதலுதவி அளிக்க முயன்றனர். ஆனால், முதலுதவி அளித்த மருத்துவர்கள், சிறுவன் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர். இதை தொடர்ந்து சிறுவனின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து கும்மிடிப்பூண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, சிறுவன் உயிரிழந்த இடத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி, அங்கு வந்திருந்த போலீசாருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். மருத்துவமனையை சுற்றிலும் காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டவில்லை என்றும், உயர் மின் கோபுரத்தை பாதுகாப்பாக பராமரிக்கவில்லை எனவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர். இதனால், மருத்துவமனை வளாக பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

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பொதுமக்களும், நோயாளிகளும் அதிக அளவில் கூடும் அரசு மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருந்த உயர் மின் கோபுரத்தின் மின்சாரம் தாக்கி பள்ளி சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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