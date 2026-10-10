யூடியூப் பார்த்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட்: தீ விபத்தில் சிக்கிய 6-ஆம் வகுப்பு மாணவன்
இந்த விபத்தில் மாணவன் 80 சதவீதம் தீக்காயக்கங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
Published : October 10, 2026 at 8:10 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஜோலார்பேட்டை அருகே யூடியூப் (YouTube) வீடியோவைப் பார்த்து பரிசோதனை (Experiment) செய்ய முயன்ற பள்ளி மாணவன் மீது தீ பரவி காயமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த பார்சம்பேட்டை சோலையூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் இளையரசு. இவருடைய மகன் கவின் (11) அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார்.
மாணவன் கவின், பள்ளியில் முதல் மதிப்பெண் எடுப்பது வழக்கம் எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும் இவருக்கு ஏதாவது பரிசோதனை (Experiment) செய்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று (அக். 10) பள்ளியில் பெற்றோர் ஆசிரியர் சந்திப்பு நடைபெற இருந்துள்ளது. அதற்காக, பள்ளிக்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்த கவின், வீட்டிற்கு பெயிண்ட் அடிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த தின்னர் வைத்து எதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததாகவும், அதற்காக youtube-ஐ பார்த்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்ததாகவும் தெரிகிறது.
அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக தின்னர் கவினின் ஆடையில் பட்டதால், தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. தீ மளமளவெள எரியத் தொடங்கியதால், வலியில் கவின் அலறி துடித்துள்ளார். அந்த சப்தம் கேட்டு அவரது, பெற்றோர் சென்று பார்த்தபோது, சிறுவனின் உடல் முழுவதும் தீ எரிந்துள்ளது. அதனைக் கண்டு செய்வதறியாது தவித்த, உடனடியாக தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைத்துள்ளார்.
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பின்னர், கவினை மீட்ட உறவினர்கள், திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். கிட்டத்தட்ட 80 சதவீதம் தீக்காயக்கங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கவின், முதற்கட்ட சிகிச்சைக்குப் பிறகு மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், மகனை காப்பாற்ற முயன்ற போது, அவரது தந்தை இளையரசுக்கும், உடலில் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
youtube பார்த்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்த பள்ளி மாணவன் தீ விபத்தில் சிக்கி, மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.