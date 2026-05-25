நடுக்கத்தில் மதுரை: நள்ளிரவில் 17 வயது பள்ளி மாணவன் வெட்டி படுகொலை
சித்திரை திருவிழாவின் போது ஏற்பட்ட தகராறின் காரணமாக பள்ளி மாணவனை 5 பேர் கொண்ட கும்பல் கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிய சம்பவம் மதுரையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது
Published : May 25, 2026 at 11:00 AM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கார் பார்க்கிங் அருகே நள்ளிரவில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவன் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நேற்று நள்ளிரவு 17 வயது பள்ளி மாணவனை, பைக்கில் வந்த கும்பல் ஒன்று சரமாரியாக வெட்டிப் படுகொலை செய்து விட்டு தப்பியோடியது. இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த விளக்குத்தூண் காவல்துறையினர், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில், கடந்த மாதம் சித்திரை திருவிழாவின் போது கொலை செய்யப்பட்ட குபேந்திரனுக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த முத்துமணி என்ற தொத்தல் முத்துமணி என்பவருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது இருவரும் ஒருவரையொருவர், கடுமையாக தாக்கிய போது முத்துமணிக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த முத்துமணி தனது காயம் ஆறுவதற்குள் மாணவனை கொலை செய்துவிட வேண்டுமென திட்டம் தீட்டியுள்ளார்.
இந்நிலையில் நேற்றிரவு மாணவன் மீனாட்சியம்மன் கோவில் கார் பார்க்கிங் அருகே நின்றபோது, அங்கு 2 பைக்குகளில் வந்த முத்துமணி, அவரது சகோதரர் ராஜ், சதீஷ்குமார், ஹரி கிருஷ்ணன், முத்துக்குமார் ஆகிய 5 பேர் கொண்ட கும்பல் குபேந்திரனை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.
அப்போது குபேந்திரன் ஓட முயற்சித்த போதும், அவரை விரட்டி சென்று படுகொலை செய்துள்ளனர். இதையடுத்து கொலை செய்த கும்பலானது அங்கிருந்து தப்பியோடியதும் காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பின்னர் சிறுவனின் உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் உடற்கூறாய்விற்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து கொலை வழக்குப்பதிவு செய்த விளக்குத்தூண் போலீசார், கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய கும்பலை தேடி வருகின்றனர். வடக்கு ஆவணி மூல வீதியில் செயல்பட்டு வரும் மாநகராட்சி கார் பார்க்கிங்கில் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், குறிப்பிட்ட கடைகளில் சமூக விரோத கும்பல்களை இரவில் தங்க வைப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு- கைதான கார்த்திக் பரபரப்பு வாக்குமூலம்
அவர்கள் அந்த பகுதியில் மது அருந்துவது, போதை பொருட்கள் பயன்படுத்துவது என பல்வேறு சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும், இதனால் நாள்தோறும் இரவு நேரத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டு வருவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, காவல்துறையினர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சுற்றுவட்டாரத்தில், எந்தவித சட்டவிரோத செயல்களும் நடைபெறாமல் தடுக்க போலீசார் தீவிர ரோந்து பணி மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.