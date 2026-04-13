சென்னையில் நாளை மறுநாள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

பிற மாவட்டங்களில் உள்ள ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தலின்படி செயல்பட வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் தெரிவித்தார்.

Published : April 13, 2026 at 8:12 PM IST

சென்னை: ஆசிரியர்கள் தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பிற்கு செல்வதால் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு புதன்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு, நடப்பாண்டிற்கான இறுதித் தேர்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதித் தேர்வு ஏப்.16 ஆம் தேதி நிறைவடைய உள்ள சூழலில், 17-ஆம் தேதி முதல் அவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை ஆரம்பமாகிறது. மேலும், கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மேலும், அடுத்த மாதம் மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் காரணமாகவே இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே முடிக்கப்பட்டு, பள்ளி மாணவர்களுக்கான கோடை விடுமுறையும் முன்கூட்டியே தொடங்குகிறது. அதனால், மாணவர்களும் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

மாணவர்கள் கோடை விடுமுறையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் சூழலில், அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டும் விதமாக ஒரு செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அதாவது, கோடை விடுமுறைக்கு முன்பே, மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக 2 நாட்கள் விடுமுறை என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அதாவது, ஏப். 15ஆம் தேதி புதன்கிழமை சென்னை மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடவுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு, தேர்தல் தொடர்பான வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளன. அதில் பெரும்பாலான ஆசிரியர்களும், ஆசிரியர் இல்லாத ஊழியர்களும் பங்கேற்கின்றனர். தேர்தல் பணிக்கு அனைவரும் சென்று விடுவார்கள் என்பதால், பள்ளி மாணவர்களுக்கு புதன்கிழமை அன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் தேர்தல் பணி வழங்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்களும், மற்றவர்களும் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும், தேர்தல் பணி வழங்கப்படாத ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளுக்கு சென்று மற்ற நிர்வாக பணிகளை கவனிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கபீர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அதேபோன்று பிற மாவட்டங்களில் உள்ள ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவுறுத்தலின் படி செயல்பட வேண்டும் என்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் தெரிவித்தார். இதனிடையே, வரும் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்குப்பதிவுக்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்வதற்காக ஏப்ரல் 22ஆம் தேதியே பள்ளிகளை தேர்தல் ஆணையம் தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கும்.

