தொடர் கனமழை: தென் மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
கனமழை காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் நமச்சியாவம் தெரிவத்துள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 7:57 AM IST
சென்னை: தென் தமிழகத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக இன்று 5 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. கூடவே, தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.
திருச்சி, ஈரோடு, அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர், நாமக்கல், விழுப்புரம், திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
இந்நிலையில், தென் தமிழகத்தில் தொடர் கனமழை பெய்து வருவதால், பாதுகாப்பு கருதி திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, திருப்பத்தூர், தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர். அதேபோல், கனமழை காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் நமச்சியாவம் தெரிவத்துள்ளார்.