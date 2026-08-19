சமூகநீதி விடுதியில் மது கொடுத்து மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு - கள்ளக் காதலனுடன் தூய்மைப் பணியாளர் கைது
அந்த விடுதியில் மற்ற சிறுமிகளும் பாலியல் துன்புறுத்தலால் பாதிக்கபட்டள்ளார்களா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 19, 2026 at 4:52 PM IST
சேலம்: சமூகநீதி விடுதியில் தங்கி படிக்கும் 2 மாணவிகளுக்கு மது கொடுத்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக விடுதியின் தூய்மைப் பணியாளரும் அவருடைய கள்ளக் காதலனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி அருகே உள்ள அரசு சமூகநீதி மாணவியர் விடுதியில் தூய்மை பணியாளராக ராதிகா என்பவர் பணியாற்றி வருகின்றார். விடுதிக்கு அடிக்கடி வரும் ராதிகாவின் கள்ளக்காதலன் ரகுபதி, விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு விடுதிக்கு வந்த ரகுபதி, விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவி மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஆகிய இருவருக்கும் குளிர்பானத்தில் மது மற்றும் போதை மாத்திரை கலந்து கொடுத்து, அவர்களை அருகில் உள்ள காட்டுப் பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது.
பின்னர், அந்த இரண்டு சிறுமிகளும் மயங்கியதை அடுத்து, அவர்களை தூக்கிக் கொண்டு வந்து விடுதியில் போட்டு விட்டு அங்கிருந்து ரகுபதி புறப்பட்டு சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, அந்த சிறுமிகளின் பெற்றோர் விடுதிக்கு வந்தபோது, அவர்களிடம் சிறுமிகள் இருவரும் தங்களுக்கு நேர்ந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்து தெரிவித்து அழுதனர்.
இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமிகளின் பெற்றோர், வாழப்பாடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்ததை அடுத்து, போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப் பணியாளர் ராதிகா மற்றும் அவருடைய கள்ளக்காதலன் ரகுபதி ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் அந்த விடுதியில் இரண்டு சிறுமிகளுக்கு மட்டும் பாலியல் துன்புறுத்தல் நடந்துள்ளதா? அல்லது விடுதியில் தங்கியிருக்கும் மற்ற சிறுமிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்களா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு, சேலத்தில் 13 வயது சிறுமிக்கு மது கொடுத்து ஓராண்டுக்கு மேலாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 4 பேர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், தற்போது, விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் அரசு பள்ளி மாணவிகள் பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.