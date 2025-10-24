'5 ஆம் வகுப்பு மாணவி தாக்கப்பட்ட விவகாரம்' - தலைமை ஆசிரியை மீது பள்ளி கல்வித்துறை அதிரடி நடவடிக்கை!

ETV Bharat / state

காயமடைந்த சிறுமி கடந்த 2 வாரங்களாக கிண்டியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைகள் பெற்று வரும் சூழலில் தலைமை ஆசிரியை மீது இன்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: புழுதிவாக்கம் மாநகராட்சி பள்ளியில் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவியை தாக்கிய தலைமை ஆசிரியை மீது பள்ளி கல்வித்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

சென்னை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட உள்ளகரம், நியூ இந்தியன் காலனியை சேர்ந்தவர் 11 வயது சிறுமி. இவர், புழுதிவாக்கம் ஏரிக்கரை தெருவில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பள்ளியில் 5 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். கடந்த 9 ஆம் தேதி காலை பள்ளி வகுப்பறையில் எழுதுவதற்காக மாணவி தனது இங்க் பேனாவை திறந்துள்ளார். அப்போது அவரது சட்டை, பாவாடை மற்றும் தரையில் இங்க் கொட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த தொடக்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியை இந்திராகாந்தி, ''ஏன் இங்க் பேனாவை கொண்டு வந்தாய்?'' என கேட்டு மாணவியை மிரட்டியதோடு தரையைத் துடைக்க பயன்படுத்தப்படும் மாப்பு கட்டையால் கை, காலில் பலமாக அடித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதில் மாணவிக்கு கை, காலில் வீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. வீட்டுக்கு சென்ற மாணவியின் முகத்தில் சோகம் தென்பட்டதை கண்டுபிடித்த தாய் தன்னுடைய மகளிடம், ''பள்ளியில் என்ன நடந்தது?'' என்று விசாரித்த போது பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை இந்திராகாந்தி அடித்தது குறித்து தாயாரிடம் சொல்லி மாணவி அழுதுள்ளார்.

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பள்ளிக்கு வந்து, ''எங்களுடைய மகளை எப்படி அடிக்கலாம்? உங்களை நம்பி அனுப்பி வைத்தால் அடித்து சித்திரவதை செய்வீர்களா?'' என்று கேட்டு தகராறு செய்தனர். இதனால் பள்ளியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதற்கிடையே இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல் அறிந்தும் மடிப்பாக்கம் போலீசார் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளி உதவி கல்வி அலுவலர் சுஜாதா ஆகியோர் பள்ளிக்கு வந்து மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

அப்போது தலைமை ஆசிரியயை மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தொடக்கப் பள்ளி உதவி கல்வி அலுவலர் சுஜாதா உறுதியளித்து இருந்த நிலையில், இன்று சம்பந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியை இந்திராகாந்தி அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி கடந்த 2 வாரங்களாக கிண்டியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைகள் பெற்று வரும் சூழலில் தலைமை ஆசிரியை மீது இன்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளனர். அந்த புகாரில் தலைமை ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து போலீசாரும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

