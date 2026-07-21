பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் AI - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த அப்டேட்

பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் AI - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த அப்டேட்
பள்ளி மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இனி பாடத்திட்டத்தில் AI கொழில்நுட்பம் சேர்க்கப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு கல்வி முறையில் பல புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வரப் போகிறோம் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளிப் பாடத்திட்ட மாற்றம் குறித்த ஆலோசனை, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானியும், புதிய பாடத்திட்ட வடிவமைப்புக் குழு தலைவருமான மயில்சாமி அண்ணாதுரை, இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியபோது, "இந்த புதிய கல்வி திட்டம் என்பது பெற்றோரை மதிக்கும் கல்வி திட்டமாக இருக்கும். சில விஷயங்கள் குறைக்கப்பட உள்ளன. மாணவர்களின் புத்தகப்பை சுமைகளை குறைக்க போகிறோம். எந்த அளவுக்கு புத்தகப்பையின் சுமை குறைகிறதோ, அந்த அளவுக்கு மாணவர்களின் மனச்சுமையும் குறையும்.
வானொலி, காணொளி மூலமாக இனி வரக்கூடிய காலங்களில் புத்தகங்கள் மாற போகின்றன. பள்ளி மாணவர்களுக்கு கதைகளின் வழியே கணிதமும், கலையுடன் இணைந்த அறிவியலும் கற்பிக்கப்படும்.
உலகமே செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக மனிதர்களின் வேலையை ஒருபோதும் பறிக்காது. மாணவர்களுக்கு PROMPT ENGINEERING கற்றுதருவது என்பதை கல்வி திட்டங்களில் கொண்டு வரப்போகிறோம். இஸ்ரோ உதவியுடன் அறிவியல் கல்வி மேம்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும் அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் தகுதி மற்றும் திறமை மூலம் மட்டும்தான் இனி ஆசிரியர்கள் நியமனம் இருக்கும் என கூறிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், செய்தித்தாள் வாசிப்பு நேரத்தை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்திலும் இனி செய்தித்தாள் வாசிப்பு நேரம் கொண்டு வரப்படும். இது மாணவர்களுக்கு படிக்கும் திறனையும், அச்சத்தையும் குறைக்கும்" என்றும் கூறினார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர்," ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் மனம் புண்படும்படி அவர்களின் நிறம், தோற்றம் அல்லது உடல் அமைப்பை வைத்து அழைக்கக் கூடாது. மாணவர்களிடையே சமத்துவம், மரியாதை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை வளர்க்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும்" என்றும் வலியுறுத்தினார்.
"இந்த கல்வித்திட்டம், ஒவ்வொரு சாமானியர்களின் குழந்தைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது" என்று கூறிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "3ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு இதற்கான பயிற்சிகளை உருவாக்கியுள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.
"குழந்தைகளின் வருங்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு கல்வித் திட்டத்தை மாற்றியுள்ளோம். குழந்தைகளுக்கான கல்வியாக தமிழ்நாட்டின் கல்விமுறையை மாற்றுகிறோம். அனைவரும் இணைந்து கல்வியில் சிறந்த தலைமுறையை உருவாக்குவோம்" என்று கூறினார்.