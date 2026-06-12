பிரிவினையை தூண்டக்கூடிய எதற்கும் பள்ளிகளில் அனுமதியில்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் திட்டவட்டம்
நீதியரசர் சந்துரு பரிந்துரைப்படி சாதிய வன்முறைகளை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : June 12, 2026 at 6:13 PM IST
சென்னை: பிரிவினையை தூண்டக்கூடிய எதற்கும் பள்ளிகளில் இடமில்லை என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள், தொடக்க கல்வி அலுவலர்கள், தனியார் பள்ளிகள் அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அனைத்து பிரிவின் அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக ராஜ்மோகன் பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு மாவட்ட வாரியாக உள்ள முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. மேலும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் நடப்பாண்டுக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை, மேலும் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள், தேர்ச்சி விகிதங்கள், பள்ளி நோட்டு புத்தகங்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதா? மாணவர்கள் இடைநிற்றல், ஏற்கனவே உள்ள மாணவ நலத்திட்டங்கள் முறையாக தொடர்கிறாதா? மாணவர்களுக்கு இலவச சீருடை வழங்கப்பட்டதா? மாணவர்களுக்கு பேக் முறையாக வழங்கப்பட்டதா? என பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "கல்வி அலுவலர்கள் உடன் புதிய கல்வியாண்டில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்தும், தொலைநோக்கு திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொண்டோம். மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்ந்த அனைத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதம் சீராக இருந்து.
ஆனால் அது போதாது, அதை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் மனநலம் மற்றும் மாணவர்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் மாணவர்களின் உணவு பழக்கம் ஆகியவை பாதுகாப்பு முக்கியம் என மூன்று அறிவுறுத்தல்களை இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் வழங்கி உள்ளேன். அரசு பள்ளிகளில் ஒரே நாளில் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது.
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தொடர்ச்சியாக அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். எல்லா பள்ளிகூடங்களிலும் வகுப்பறைகள் முதல் கழிப்பறை வரை கட்டமைப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. AI பற்றிய பாடங்களை நடத்த ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும். தமிழகத்தில் முதல்கட்டமாக 5 ஆயிரம் பள்ளிகளில் AI கோடிங் கற்றுத்தரப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கு தற்போது யாரிடமும் எந்தவித பணம் பெறப்படவில்லை. எனவே தனியார் பள்ளிகள் தங்கள் பள்ளியின் கல்விக் கட்டணத்தை வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும். மேலும் தனியார் பள்ளிகள் விதிமுறைகளின் படி இருந்தால் அதற்கான தரம் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
மதம் சாதி சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்களுடன் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தல் வழங்கி உள்ளோம். சின்ன கயிறாக இருந்தாலும் அதை அணிந்து வரக்கூடாது. பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் எதற்குமே இடம் கிடையாது. ஒரே ஒரு விஷயத்திற்கு மட்டும்தான் பள்ளிக்கூடத்தில் இடம், சமூக நீதிக்கு மட்டும்தான் பள்ளிக்கூடங்களில் இடம். பிரிவினையை தூண்டக்கூடிய வேற்றுமை வளரக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் பள்ளிகளில் இடமில்லை" என்றார்.
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சந்துரு கல்வி நிலையங்களில் சாதிய வன்முறைகளை தடுக்கும் விதமாக அரசுக்கு சில பரிந்துரைகளை வழங்கி உள்ளார். நான் அவரை நேரில் சந்தித்து அவரிடம் பேசினோம். நீதியரசர் சந்துரு பரிந்துரையின் படி குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சாதிய வன்முறைகளை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படும்" என தெரிவித்தார்.