துறைத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறாத ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி - பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிரடி உத்தரவு
5 ஆண்டுகள் கடந்தும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களைத் தொடர்ந்து பணியில் நீடிக்க அனுமதிக்க நியமன அலுவலர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: பணியில் சேர்ந்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் துறைத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறாத ஊழியர்களைப் பணியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் உதவியாளர்கள், இளநிலை உதவியாளர்கள் மற்றும் தட்டச்சர்களுக்கான தகுதிகாண் பருவம் முடித்தல் தொடர்பாக, பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார்.
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இதுகுறித்து அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், 'பள்ளிக்கல்வித் துறையில் கருணை அடிப்படை, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், கீழ்நிலைப் பதவியிலிருந்து பணி மாறுதல், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணியில் இருந்து ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் போன்ற முறைகளில் நியமனம் செய்யப்பட்ட உதவியாளர்கள், இளநிலை உதவியாளர்கள் மற்றும் தட்டச்சர்கள் தகுதிகாண் பருவம் முடிப்பதற்கு ஐந்தாண்டுகளுக்குள் துறைத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
'தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனைகள்) சட்டம், 2016' பிரிவு 31(4)-ன்படி, ஒரு அரசு ஊழியர், துறைத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுவதற்காக அவரது தகுதிகாண் பருவத்தை அதிகபட்சமாக 5 ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே நீட்டிக்க முடியும்.
5 ஆண்டுகளுக்குள் துறைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறத் தவறினால், நேரடி நியமனம் பெற்றவர்களின் தகுதிகாண் பருவத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்து அவர்களைப் பணியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். பதவி உயர்வு அல்லது பணி மாறுதல் மூலம் வந்தவர்களாக இருந்தால், அவர்கள் பழைய பதவிக்கே திருப்பி அனுப்பப்பட வேண்டும்.
5 ஆண்டுகள் கடந்தும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களைத் தொடர்ந்து பணியில் நீடிக்க அனுமதிக்க நியமன அலுவலர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை' என்று அந்த கடிதத்தில் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
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எனவே, வருங்காலங்களில் இந்தச் சட்டப்பிரிவின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தகுதிகாண் பருவம் முடித்தல் தொடர்பான விதிகளைக் கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.