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அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் 4.23 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை - பள்ளிக் கல்வித் துறை தகவல்

கடந்த (2025–26) கல்வியாண்டில் ஜூலை 30 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை 4,00,364-ஆக இருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 5:40 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் 2026 -27 ஆம் கல்வி ஆண்டில் மாணவர்கள் சேர்க்கை 4 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 955 எனவும், அதில் 1 ஆம் வகுப்பில் மட்டும் 2 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 209 மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர் என தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தமிழ்நாட்டில் தொடக்கக் கல்வி இயக்கத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை ஜூலை 28 ஆம் தேதி வரை, அரசு பள்ளிகளில் புதிய மாணவர் சேர்க்கை 4,23,955-ஆக பதிவாகியுள்ளது.

இதில், எல்.கே.ஜி. மற்றும் யூ.கே.ஜி. வகுப்புகளில் 41,231 மாணவர்கள், 1 ஆம் வகுப்பில் 2,94,209 மாணவர்கள், 2 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை 88,515 மாணவர்கள் புதிதாக சேர்ந்துள்ளனர்.

மொத்தமாக நடப்பாண்டில் புதிய மாணவர் சேர்க்கையில் 1-ஆம் வகுப்பில் அதிகபட்சமாக 2,94,209 பேர் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடக்கப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன், அரசு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மற்றும் சிறப்பு சேர்க்கை முகாம்களின் பயனாக இந்த எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளதாக கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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கடந்த (2025–26) கல்வியாண்டில் ஜூலை 30 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் புதிய மாணவர் சேர்க்கை 4,00,364-ஆக இருந்தது.

கடந்தாண்டில் LKG மற்றும் UKG வகுப்புகளில் 32,807 மாணவர்கள், 1-ஆம் வகுப்பு (தமிழ் வழி): 2,11,563 மாணவர்கள், 1 ஆம் வகுப்பு (ஆங்கில வழி): 63,896 மாணவர்கள், 2 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு 92,098 மாணவர்கள் என 4 லட்சத்து 364 மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி
அரசு பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை
TN ELEMENTARY SCHOOL ADMISSION
SCHOOL EDUCATION DEPT
TN GOVT ELEMENTARY SCHOOL ADMISSION

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