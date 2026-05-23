ETV Bharat / state

பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலர்களுக்கு கிடுக்கு பிடி - காலை 10 மணிக்கு முன்னதாக அலுவலகம் வர உத்தரவு

தலைமைச் செயலகத்தில் எடுத்த நடவடிக்கையை பின்பற்றி, பள்ளிக் கல்வித்துறை அலுவலர்களும் நேரத்திற்கு அலுவலகம் வர உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 5:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் காலை 10 மணிக்கு முன்னதாகவே அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என பள்ளி கல்வித்துறை சார்பு செயலாளர் ராமச்சந்திரன் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.

அதே போன்று, அலுவலக உதவியாளர்கள், பதிவேடு எழுத்தர்கள் ஆகியவர்கள் காலை 9.30 மணிக்கு அலுவலகம் வர வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு முதலமைச்சராக விஜய் பதவி ஏற்றதையடுத்து, துறை வாரியாக பல்வேறு மாற்றங்களை செய்யப்படுகிறது. ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை மாற்றுவது, துறை ரீதியான ஆலோசனைகள் நடத்துவது உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும்.

தற்போது அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, அமைச்சர்களுக்கான இலாக்கா ஒதுக்கப்பட்டு, அரசு அலுவலகப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. புதிய அமைச்சர்களும் துறை ரீதியான ஆலோசனைகள், ஆய்வு ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

அந்த வரிசையில் அரசு அலுவலர்கள் பணி நேரத்திற்கு சரியாக வருவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றி கூடிய அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் சரியான நேரத்திற்கு அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என உத்தரவிட்டப்பட்டது.

முதலமைச்சர் விஜய் தினமும் காலையில் சரியான நேரத்திற்கு தலைமைச் செயலகத்திற்கு வரும் காரணத்தினால், அரசு அலுவலர்களும் நேரத்திற்கு வர உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த நடைமுறை அனைத்து துறைகளில் பின்பற்றும் வகையில் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் 'திடீர்' மாற்றம் ஏன்? வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்

அந்த வரிசையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை பணியாளர்கள் நேரத்திற்கு அலுவலகத்திற்கு வர உத்தரவு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பு செயலாளர் ராமச்சந்திரன் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், ”பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் அனைவரும் காலை 10 மணிக்கு முன்னதாக அலுவலகம் வந்து விட வேண்டும். அலுவலக உதவியாளர்கள், பதிவேடு எழுத்தர்கள் (Record Clerks) ஆகியோர் காலை 9.30 மணிக்கு அலுவலகம் வந்து விட வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பலரும் சரியான நேரத்திற்கு வருவதில்லை என்று சுட்டிக்காட்டி உள்ள அவர், தலைமைச் செயலகத்தில் எடுத்த நடவடிக்கையை பின்பற்றி இந்த அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளிக் கல்வித்துறையை பொறுத்தவரை, அரசுப் பள்ளிகளில் மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவலகங்களில் பணியாற்றுபவர்கள் உரிய நேரத்திற்கு பணிக்கு வராமல் காலதாமதம் செய்வதாக புகார் எழுந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
TN GOVT EMPLOYEES
பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள்
முதலமைச்சர் விஜய்
GOVT EMPLOYEES OFFICE TIMING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.